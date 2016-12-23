В штабе АТО подтвердили гибель военного, который считался пленным

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Пятница, 23 декабря 2016, 18:50

Штаб антитеррористической операции заявляет о гибели военнослужащего, считавшегося пленным, возле Светлодарска Донецкой области.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Я эту информацию подтверждаю", - сказал он.

Также пресс-центр штаба АТО на своей странице в социальной сети Facebook разместил видеозапись интервью командира батальона с позывным "Купол", находящегося непосредственно возле Светлодарска.

Командир батальона подчеркнул, что 18-23 декабря возле Светлодарска погибли 9 украинских военнослужащих, получили ранения - 35, получили контузию - 17, различные травмы - 11.

Кроме того, "Купол" сообщил, что на видеозаписи, распространенной боевиками, действительно запечатлены тела украинских военнослужащих, в частности лейтенанта Ярового и солдата Баюса.

Также "Купол" отметил, что ему не известны точные потери боевиков, однако он уверен, что они превышают потери Вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что журналисты и волонтеры заявляли о том, что боевики рассылают фото и видео трёх человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории.

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбитьпередовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще полрядка 30 получили ранения.

Позже подтвердилась информация, что один боец Вооруженных сил Украины тогда попал в плен, до этого он считался пропавшим безвести.

19 декабря боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге.

Темы: АТО Вооруженные силы пленные
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