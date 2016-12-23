Боевики рассылают фото убитых пленных со Светлодарской дуги

Журналисты и волонтеры сообщают, что боевики рассылают фото и видео трёх человек, якобы взятых в плен на Светлодарской дуге и убитых на оккупированной территории.

Об этом пишут, в частности, координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев и волонтер Мирослав Гай. По информации последнего, фото прислали, в частности, "112 каналу".

Пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник сообщил "Украинской правде", что, по официальной информации, один боец пропал без вести, – и не исключил, что он попал в плен. Ранее пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщал, что 18 декабря на Светлодарской дуге один военный ВСУ попал в плен.

Не исключено, что боевики могли взять в плен и добровольцев, но подтверждений этой версии у "Украинской правды" нет.

Кабакаев написал в Facebook, что "троих наших ребят нет в живых" после боев на Светлодарской дуге.

"Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим как подтверждение того, что они у противника... Провести обмен не удалось... Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам как подтверждение того, что они 200-е", – сообщил он.

"Третий якобы пропал без вести. Мы подали запрос – и оказалось, что, по их данным, он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад (22 декабря), третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову", – написал Кабакаев и добавил, что на ресурсах в ОРДЛО и России распространяют фотографии и видео в доказательство того.

Мирослав Гай также сообщил: "Убили и третьего пленного".

Он написал, что фотографии погибших "замученных украинских героев" не только публиковали в сети, но и слали украинским телеканалам с российского имейла, сопровождая комментариями. В частности, ему переслали такие фото со "112 канала".

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще полрядка 30 получили ранения.

Позже подтвердилась информация, что один боец Вооруженных сил Украины тогда попал в плен, до этого он считался пропавшим безвести.

19 декабря боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге.