Савченко: народ чувствует, что нынешняя власть не менее преступна предыдущей

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Суббота, 24 декабря 2016, 16:50

Нардеп Надежда Савченко заявила, что нынешняя власть не имеет государственной позиции и является не менее преступной, чем предыдущая.

Об этом Савченко заявила 24 декабря в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас усиливают власть нынешнего президента ... Если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, стоит ли усиливать такого президента? Что бы было, если бы мы усиливали (экс-президента Виктора) Януковича? Еще бы терпели 2 года? Что будет, если мы будем терпеть сейчас... ", - отметила она.

Говоря о своем возможном исключении из состава комитета ВР по нацбезопасности и обороне, Савченко заявила, что такой регламентной процедуры нет, поэтому это - противозаконно.

"Если меня исключат ... все депутаты имеют равноценный доступ к гостайне. Независимо от того, в каком ті комитете, можешь в любое время прийти на другой комитет и присутствовать на закрытых или открытых заседаниях. Поэтому это (исключение ) не лишает депутатов доступа к гостайне", - отметила Савченко.

При этом она добавила, что связывает нежелание видеть ее членом этого комитета "потому, что я останавливаю коррупцию (Сергея) Пашинского, которую он крутит на "Укроборонпроме".

"Естественно, что комитет, который поддерживает коррупционную позицию главы комитета (Пашинского) хотел бы не видеть меня членом комитета", - добавила нардеп.

Темы: Савченко
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Комментарии — 4
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IP: 178.92.156.---sensor+224.12.2016 17:05
И по поводу "злочинной влады". А судьи кто? У нас в народе по прежнему 9 из 10 укрывают доходы, берут или дают взятки. Это такой идиотизм и популизм разделять власть и народ.

Такие заявления могут делать либо люди очень глупые (на 100% популярная точка зрения у местного эРектората: "власть" всегда ворует и всегда плохая, а "народ" всегда честный и работящий), либо умные, но в последнем случае для достижения своих целей (Ляшко, Тимошенко и т.д. и т.п.)

А при "не має державницької позиції та не є менш злочинноюя" Савченко как минимум парилась бы до сих пор в тюрьме и Януковичу не было бы до этого никакого дела.
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IP: 134.249.235.---fvl24.12.2016 17:00
То, Савченко не при владі? Чудеса і тільки. Всі погані, тільки я одна в білому.
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IP: 178.92.156.---sensor+224.12.2016 16:56
А может и нет. Вероятно не зря её Путин отпустил.
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IP: 178.92.156.---sensor+224.12.2016 16:54
Дура.
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