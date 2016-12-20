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Савченко исключили из фракции "Батькивщина"

Вторник, 20 декабря 2016, 09:44

Народного депутата Надежду Савченко исключили из состава фракции "Батькивщина".

Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий во вторник во время заседания Верховной Рады.

"Депутатская фракция политической партии "ВО "Батькивщина" на своем заседании 16 декабря 2016 приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Савченко за деятельность несовместимую с программными принципами и принципами деятельности партии и фракции в Верховной Раде Украины", - сказал он.

Как известно, Савченко была первой в списке "Батькивщины" на выборах в 2014 году. Юлия Тимошенко была второй.

13 декабря Савченко вышла из состава партии "Батькивщины", но оставалась в одноименной парламентской фракции.

7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

За спинами официальных переговорщиков трехсторонней контактной группы бывший политзаключенный России Савченко и пророссийские боевики говорили о пленных.

Позже стало известно, что народные депутаты будут инициировать исключение Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Александр Шумилин, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаБатькивщина
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