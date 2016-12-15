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Нардепы хотят выгнать Савченко из комитета нацбезопасности ВР

Четверг, 15 декабря 2016, 13:50

Народные депутаты будут инициировать исключение нардепа Надежды Савченко из состава комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом в четверг заявил член комитета, нардеп Юрий Береза.

"Это практически позиция большинства членов комитета", - сказал он.

"Есть сейчас постановление, оно будет сначала проголосовано на комитете – понедельник, вторник, среда, – до четверга (22 декабря - ред.) это постановление будет вынесено в зал", - добавил Береза.

По его словам дальше будут решать депутаты своим голосованием.

Береза также добавил, что в случае исключения Савченко из комитета у нее не будет доступа к секретным документам.

В то же время на своей странице в Facebook нардеп из "Радикальной партии" Игорь Мосийчук написал, что собираются подписи депутатов под соответствующим постановлением.

Он опубликования постановление, которое, однако, подписали только внефракционный народный депутат Виталий Куприй, нардеп "БПП" Иван Винник и собственно Мосийчук.

Как известно, как известно 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где при посредничестве Федеральной службы безопасности России встретилась с главарями так называемых "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницкий и обсуждала обмен пленными.

В четверг в СБУ заявили, что не знали о визите Савченко в Минск для участия в переговорах с боевиками.

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждаВерховная Радакомитеты
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