Власенко получил 7,5 миллионов от продажи земли зятю Тимошенко

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Понедельник, 26 декабря 2016, 11:15
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Народный депутат фракции ВО "Батькивщина" Сергей Власенко получил 7,5 млн грн. дохода от зятя Юлии Тимошенко Артура Чечеткина в связи с отчуждением недвижимости.

Соответствующая информация опубликована в Едином государственном реестре деклараций.

По данным реестра недвижимости, 14 ноября Артур Чечеткин приобрел 0,25 га земли в селе Великие Дмитровичи Киевской области. Ранее владельцем этого участка был Сергей Власенко.

 
 

Участок свободен от застройки и предназначен под строительство жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

По информации кадастровой карты, соседний участок зарегистрирован на Владимира Яворивского, который был нардепом от "Батькивщины" в парламенте 6-7 созывов. Также рядом есть участок, владельцем которой значится Петр Ющенко - брат экс-президента Виктора Ющенко.

 

Сергей Власенко был адвокатом Юлии Тимошенко по уголовному делу относительно газовых соглашений с Россией. Сейчас он депутат ВР от "Батькивщины".

Дочь Юлии Тимошенко Евгения стала женой одесского бизнесмена Артура Чечеткина 27 декабря 2014. Поскольку Евгения не проживает с матерью, в декларации Тимошенко, она не указана.

В 2016 году Артур Чечеткин приобрел 46% акций "Укрстройинвестбанка", а также 47 га земли в Васильковском районе Киевской области вблизи трассы Е-95 Киев-Одесса.

Также он является владельцем ООО "Армакс ЛТД", специализирующейся на консультационных услугах, и ООО "Круиз Атлантик", занимающейся недвижимостью.

Ирина Салий, УП

Темы: Власенко декларация
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IP: 93.183.245.---vpprofcm26.12.2016 12:26
Як засвідчило недавнє дослідження нерівності в Україні, проведене Еллою Лібановою на основі методики Томаса Пікетті, доходи 1% найбагатших у країні в 43 рази перевищують середні доходи найбіднішої частини населення.
У США, де відмічається високий показник нерівності серед індустріально розвинених країн, це співвідношення становить 24 рази, а середній показник у Європі — трохи менше 12 разів.
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