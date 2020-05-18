НАПК проверит, вовремя ли Тимошенко и Власенко сообщили о своих миллионах

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит, вовремя ли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардеп от этой партии Сергей Власенко сообщили о своей многомиллионой прибыли.

Источник: пресс-служба НАПК в Facebook

Дословно: "НАПК проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии".

Детали: Указывается, что ранее нардепы подали в НАПК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

В частности, Тимошенко получила от компании 148 миллионов гривен, задекларировав этот доход как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования".

А Сергей Власенко в целом получил от компании Reid, Collins, Tsai LLP иностранного дохода почти 142 миллиона гривен, которые были перечислены четырьмя платежами (18,8 миллиона гривен, 56,9 миллиона гривен, 57,3 миллиона гривен и 8,9 миллиона гривен).

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