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НАПК проверит, вовремя ли Тимошенко и Власенко сообщили о своих миллионах

Понедельник, 18 мая 2020, 13:40

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит, вовремя ли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и нардеп от этой партии Сергей Власенко сообщили о своей многомиллионой прибыли.

Источник: пресс-служба НАПК в Facebook

Дословно: "НАПК проверяет своевременность представления народными депутатами Украины Юлией Тимошенко и Сергеем Власенко сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии".

Детали: Указывается, что ранее нардепы подали в НАПК соответствующие документы в связи с получением доходов от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

В частности, Тимошенко получила от компании 148 миллионов гривен, задекларировав этот доход как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования".

А Сергей Власенко в целом получил от компании Reid, Collins, Tsai LLP иностранного дохода почти 142 миллиона гривен, которые были перечислены четырьмя платежами (18,8 миллиона гривен, 56,9 миллиона гривен, 57,3 миллиона гривен и 8,9 миллиона гривен).

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Предыстория:

  • Ранее стало известно, что Тимошенко внесла изменения в декларацию о доходах и указала там 148,3 миллиона гривен (около 5,5 млн долларов) от компании Reid, Collins, Tsai LLP как "компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученную в США на стадии досудебного урегулирования".
  • В 2019 году доход от этой же компании Reid, Collins, Tsai LLP декларировал депутат от партии Тимошенко Сергей Власенко.
  • Позже Тимошенко написала, что получила более 5 млн долларов благодаря денежной компенсации "ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов" и что "других подробностей не будет из-за законодательного регулирования в США касательно юридических ограничений по делу".
  • Позже The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американская юридическая фирма Skadden заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать судебного иска со стороны лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, обвинившей фирму в содействии ее политическому преследованию.

     

Украинская правда
Темы: НАПКТимошенкоВласенкодекларации


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