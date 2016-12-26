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Власенко отримав 7,5 мільйона від продажу землі зятю Тимошенко

Понеділок, 26 грудня 2016, 10:15
Власенко отримав 7,5 мільйона від продажу землі зятю Тимошенко
Андрій Товстиженко, ZN.UA

Народний депутат фракції ВО "Батьківщина" Сергій Власенко отримав 7,5 млн грн доходу від зятя Юлії Тимошенко Артура Чечьоткіна у зв’язку з відчуженням нерухомості.

Відповідна інформація опублікована у Єдиному державному реєстрі декларацій.

За даними реєстру нерухомості, 14 листопада Артур Чечьоткін придбав 0,25 га землі у селі Великі Дмитровичі Київської області. Раніше власником цієї ділянки був Сергій Власенко.

 
 

Ділянка вільна від забудови і призначена під будівництво житлового будинку, господарських будівель і споруд.

 

За інформацією кадастрової карти, сусідня ділянка зареєстрована на Володимира Яворівського, який був нардепом від "Батьківщини" у парламенті 6-7 скликань. Також поряд є ділянка, власником якої значиться Петро Ющенко – брат екс-президента Віктора Ющенка.

Сергій Власенко був адвокатом Юлії Тимошенко у кримінальній справі щодо газових угод із Росією. Нині він депутат ВР від Батьківщини.

Донька Юлії Тимошенко Євгенія стала дружиною одеського бізнесмена Артура Чечьоткіна 27 грудня 2014 року.  Оскільки Євгенія не проживає з матір'ю, у декларації Тимошенко, вона не зазначена.

У 2016 році Артур Чечьоткін придбав 46% акцій "Укрбудінвестбанку, а також 47 га землі у Васильківському районі на Київщині поблизу траси Е-95 Київ-Одеса.

Також він є власником ТОВ "Армакс ЛТД", що спеціалізується на консультаційних послугах, і ТОВ "Круїз Атлантик", що займається нерухомістю.

Ірина Салій для УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Власенкодекларації
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