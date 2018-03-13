По иску Власенко к Парубию открыли производство

Окружной админсуд Киева открыл производство по делу о запрете депутатских командировок в пленарные недели по иску нардепа Сергея Власенко.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску народного депутата Сергея Власенко к председателю Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Истец просит суд признать противоправным и недействительным абзац 3 пункта 4 распоряжения председателя ВР "О некоторых вопросах соблюдения прав, исполнения обязанностей и усиления ответственности народного депутата Украины", где речь идет о том, что не осуществляются командировки народных депутатов в пленарные недели, кроме командировок для участия в официальных парламентских делегациях Украины или по решению парламента.

Судебное заседание состоится 25 апреля.

Как известно, в апреле 2016 года председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что не будет подписывать народным депутатам командировочные заявления во время пленарных заседаний украинского парламента.