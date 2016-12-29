Телеканал UBR прекращает вещание

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Четверг, 29 декабря 2016, 07:41

С 1 января 2017 года телеканал UBR прекращает вещание.

Об этом сообщил выпускающий редактор телеканала Сергей Шинкарь на странице в Facebook.

"Под елочку - новость, закрыли UBR, сиротку", - написал он.

Шинкарь уточнил, что канал закрывается с 1 января.

"С первого января 2017 в эфире просто "матрас", - отметил он.

Эту информацию подтверждают и другие сотрудники телеканала, передает "Телекритика".

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Темы: СМИ
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