В "1+1" назвали бенефициара и заявили, что долгов перед "Приватбанком" нет

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Пятница, 30 декабря 2016, 11:32

Гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявляет, что у телеканала нет долгов перед Приватбанком, а бенефициаром остался олигарх Игорь Коломойский.

Об этом Ткаченко написал на своей странице Facebook.

"Для ботов: а) бенефициар – И.В.Коломойский. Это всем известно. б) долгов перед Приватбанком у "плюсов"- нет, в) не плясали под чужую дудку и не будем", - заявил он.

При этом Ткаченко заявляет, что никто не объяснил им почему нужно ждать до 6.01, чтобы получить бланк лицензии.

"Причиной не выдачи документа не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета. ( Кстати, официальный запрос мы так и не получили) Все документы ими давно получены. И если у кого - то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы - лицензия не может быть предметом шантажа. Это - не законно. И мы не то, что не сдадимся без бою, мы докажем на чьей стороне правда. И покажем", - заявил он.

Как известно, в четверг в Адимнистрации президента заявили об ожидании, что Нацсовет и менеджемент канала в сжатые сроки "и без неуместной политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами".

"В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон", - отметили в АП.

Ранее телеканал "1+1" заявил, что 29 декабря заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что телеканал "1+1" должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка". Артеменко заявил, что 28 декабря заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук прислала "1+1" официальный запрос по бенефициарам.

Источники "Украинской правды" в АП сообщили, что после решения о национализации "Приватбанка" владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский мог поменять структуру собственников канала.

Украинская правда

Темы: СМИ Коломойский телевидение
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