В "1+1" назвали власника і заявили, що боргів перед "Приватом" нема

Гендиректор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко заявляє, що у телеканалу немає боргів перед Приватбанком, а бенефіціаром залишився олігарх Ігор Коломойський.

Про це Ткаченко написав на своїй сторінці Facebook.

"Для ботів: а) бенефіціар - І.В.Коломойський. Це всім відомо; б) боргів перед Приватбанком у "плюсів" - немає; в) не танцювали під чужу дудку і не будемо", - заявив він.

При цьому Ткаченко заявляє, що ніхто не пояснив їм чому потрібно чекати до 6.01, щоб отримати бланк ліцензії.

"Причиною невидачі документа не можуть бути ніякі запити, які раптом виникли у Нацради. (До речі, офіційний запит ми так і не отримали) Всі документи ними давно отримані. І якщо у когось у Нацраді або за її межами виникають питання - ліцензія не може бути предметом шантажу. Це - незаконно. І ми не те, що не здамося без бою, ми доведемо на чиєму боці правда. І покажемо", - заявив він.

Як відомо, у четвер в Адімністрації президента заявили про очікування, що Нацрада та менеджемент каналу в стислі терміни і без недоречної політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами.

"В тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", - зазначили в АП.

Раніше телеканал 1+1 заявив, що 29 грудня закінчується термін ліцензії на мовлення каналу, а Нацрада її не продовжує. При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що телеканал "1+1" має подати оновлену інформацію про кінцевих бенефіціарів через націоналізацію "Приватбанку".Артеменко заявив, що 28 грудня заступниця голови Нацради Уляна Фещук надіслала "1+1" офіційний запит щодо бенефіціарів.

Джерела "Української правди" в АП повідомили, що після рішення про націоналізацію "Приватбанку" власник телеканалу "1+1" олігарх Ігор Коломойський міг поміняти структуру власників каналу.

Українська правда