Грановский: я не знаком с Онищенко и адвоката не предлагал

Народный депутат Александр Грановский утверждает, что не знаком с депутатом-беглецом Александром Онищенко и не предлагал ему адвоката.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу.

"Судьба распорядилась так, что я лично не знаком с коллегой по залу Александром. Максимум, что меня с этим человеком связывает - молчаливый кивок головы при встрече под куполом. Уверен, у Александра даже нет моего номера телефона", - утверждает Грановский.

"Конечно, я не предлагал адвоката с какими-либо инициалами с целью оказания любого рода услуг", - добавил он.

Кроме того, депутат заявил, что никогда не участвовал в "скупке" голосов в зале Верховной Рады, и ему никто не предлагал за 2 с лишним года депутатства ни копейки за голос.

Грановский также отметил, что ни разу не слышал из уст Онищенко "предметный монолог на тему, а почему ж детективы НАБУ и прокуроры САП ошибаются", "как и чем объясняются сотни часов прослушки", "как нагло врут все те, кто дали показания".

"Также убежден, что правоохранители документировали дело и фигурантов не один месяц. Если на секунду убрать эмоции в сторону, то в случае, если власти ежедневно сотрудничали с Александром, такие материалы должны быть в деле. Если их нет, не верю в компромат", - добавил он.

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В то же время, адвокат Онищенко Андрей Цыганков на своей странице в Facebook намекнул, что может расторгнуть договор с Онищенко и дать согласие правоохранителям на раскрытие адвокатской тайны.

"Наверное, и клиентам стоит задуматься, что когда они считают, что могут адвоката легко использовать для разного рода стратегических игр и политических забав, не особо спрашивая разрешения и совета на это у адвоката. Или же когда они приглашают адвоката в процесс сугубо для того чтобы зафиксировать придуманный ими заговор против правосудия и их лично, жертвами которого они якобы стали", - написал Цыганков.

По его словам, в таком случае "и адвокат свободен, защищая себя и свое честное имя, немного процессуально пошалить".

"Разница лишь в том, что шалости адвоката тут за деньги клиента, а клиент всегда играет за свои", - добавил он.

По словам Цыганкова, обычно это выгодно всем, кроме клиента адвоката. "Потому первая шалость адвоката всегда должна быть предупредительной, как долгая решительная очередь в воздух", - написал адвокат Онищенко.

"Осталось еще кульбит под куполом цирка исполнить - расторгнуть договор и дать согласие правоохранителям на раскрытие адвокатской тайны", - добавил он.

Комментируя заявления Онищенко о том, что во время встреч в Москве всего его разговоры с Цыганковым сводились к тому, чтобы получить 2 миллиона задаток на решение вопроса, адвокат написал: "Узнал опять про два миллиона, видно любимая цифра у клиента. Опять коробочка с двушкой? Адвокат ограничен в комментариях позицией клиента, хотя, по-моему, реализует он право на защиту как-то не верно и не процессуально".

"Вот интересно, а готов ли клиент полиграфом общество побаловать, я предлагал это ему когда-то", - добавил Цыганков.

Как сообщалось, в комментарии "Украинской правде" Онищенко заявил, что Цыганкова прислал к нему депутат от БПП Александр Грановский.

"Это адвокат, которого прислал Грановский, когда Порошенко пытался договориться (со мной) в сентябре. Тогда мне предложили решение вопроса. Цыганков должен был стать переговорщиком и координатором между мной и правоохранительными органами", - сказал Онищенко.

На вопрос, контактировал ли он когда-либо с Грановским и хотел ли когда-либо к нему обратиться за помощью решить вопрос, Онищенко ответил: "Не контактировал и не хотел (обращаться - УП)".

Цыганков в интервью "Украинской правде" отрицал, что его рекомендовал Онищенко Грановский.

Украинская правда