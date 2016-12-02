Онищенко: Порошенко – аферист, переговоры с ним не веду уже месяц

Беглый депутат Александр Онищенко заявляет, что не передавал и не обещал передать никакие аудиозаписи россиянам, а его адвокат Андрей Цыганков должен был стать переговорщиком между ним и властью.

Об этом Онищенко заявил "Украинской правде", комментируя заявления Цыганкова, опубликованные в УП ранее в пятницу.

"Я никому записи не передавал. Дал множество интервью всем каналам мира (в том числе и канала Россия1 пропагандистской программе "60 минут" - УП), включая ВВС. Россиянам передавать записи не обещал. Их не будет там", - сказал Онищенко, комментируя информацию, что аудиозаписи своих разговоров с президентом Онищенко передал российским спецслужбам.

Комментируя заявления Цыганкова, Онищенко снова повторил, что его прислал к нему депутат от БПП Александр Грановский.

"Это адвокат, которого прислал Грановский, когда Порошенко пытался договориться ( со мной) в сентябре. Тогда мне предложили решение вопроса. Цыганков должен был стать переговорщиком и координатором между мной и правоохранительными органами", - сказал Онищенко.

На уточняющий вопрос УП о том, что Цыганков был адвокатом в "газовом деле" еще с лета и защищал, например, одного из фигурантов дела – Олега Рябошапку, Онищенко ответил:

"Цыганков не имел ко мне отношения, он был с другой группой людей, которых он защищал. Почти все эти люди пошли на сделку со следствием. Он – оборотень. Он на крючке у НАБУ, правоохранительных органов. Это засланный казачок", - заявил он.

"Адвокат раскрывает тайну, рассказывает о клиенте, фактически сдает. Может ли нормальный адвокат так действовать?" – возмутился он.

На вопрос, встречался ли Онищенко с Цыганковым в Москве, нардеп ответил: "Конечно встречался. Я находился в Англии, но Цыганков говорил, что у него не было британской визы. Он меня пригласил в Москву. Как только я приехал, они начали кричать, что я прилетел в Москву, что я сотрудничаю со спецслужбами РФ". Ранее Онищенко утверждал, что у него не было деловых встреч в Москве.

"Все наши разговоры с Цыганковым сводились к тому, чтобы получить у меня 2 миллиона задаток на решение вопроса", - заявил он.

Также он пообещал в течение следующей недели опубликовать первую аудиозапись. "Услышите, кто назначил переговорщиком Цыганкова", - сказал он. Ранее несколько собеседников в АП и среди нардепов рассказали УП, что в течение года Онищенко записывал свои разговоры с Порошенко на наручные часы с диктофоном. Источники "Украинской правды" утверждают, что беседы опального олигарха и главы государства касались в основном решения всякого рода бизнес-вопросов.

Онищенко также утверждает, что американские и британские спецслужбы уже следят за процессом.

На вопрос, почему, Онищенко шел на незаконные действия, скупая голоса парламенте и не заявил об этом сразу, а лишь сейчас, он ответил, что был в команде Порошенко. Хотя в интервью "Украинской правде" в июне 2015, а потом летом 2016 Онищенко избегал прямых ответов на вопросы об отношениях с Порошенко и утверждал, что никаких финансовых отношений с президентом не имеет.

"Изначально я был в команде Порошенко и у него был враг – премьер Арсений Яценюк, почти весь Кабмин был под ним. Потом Порошенко поставил меня на организацию того, чтоб медийно уничтожить Яценюка: это акции под Кабмином, ток-шоу, коррупционные скандалы, создание следственной комиссии, все это для того, чтобы опустить рейтинг Яценюка".

"А после того, как рейтинг опустился до 2%, в США показали рейтинг и объяснили, что Яценюк не может быть премьером, надо ставить другого, что Порошенко и сделал", - утверждает Онищенко.

На вопрос, ведет ли Онищенко переговоры с властью сейчас, он ответил: "Ни с кем переговоров не веду. Они закончились в прошлом месяце. Этому человеку нельзя верить. Он аферист. Всех, с кем он договаривался, он кинул. Я говорю о президенте", - сказал Онищенко, но отказался называть человека, через которого велись эти переговоры: "Пусть пока останется тайной".

На вопрос, контактировал ли он когда-либо с Грановским и хотел ли когда-либо к нему обратиться за помощью решить вопрос, Онищенко ответил:"Не контактировал и не хотел (обращаться - УП)".

Оксана Коваленко, УП