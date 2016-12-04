Телебашню на Карачуне на днях откроют, достанет до Донецка - Тука

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 11:36

В начале следующей недели состоится официальное открытие в Донецкой области новой телебашни на горе Карачун, которая позволит распространить украинское вещание на временно оккупированную территорию Донецкой области до города Донецк.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Решается вопрос (восстановления украинского вещания на временно оккупированных территориях - ред.). Если не ошибаюсь, 5 или 6 декабря будут официальное открытие новой телебашни, которая построена на Карачуне в Донецкой области. Телебашня покроет территорию примерно до города Донецка", - рассказал Тука.

Он также отметил, что "уже начато строительство такой же башни в Луганской области".

Украинское вещание с этой башни сможет охватить частично город Луганск, сказал Тука.

Как сообщалось, в Херсонской области неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" возле админграницы с Крымом в пятницу во второй половине дня состоялась торжественная церемония начала строительства телекоммуникационной башни, которая будет транслировать украинское радио и телевидение на южные районы Херсонской области и аннексированный Россией Крым.

Сроки сдачи Краматорской башни постоянно переносили. Еще осенью 2015 года в Министерстве информационной политики анонсировали ее полное восстановление весной 2016 года.

В апреле советник министра информполитики, нардеп Александр Бригинец сообщил, что телебашню установят к годовщине освобождения Краматорска – в начале июля 2016 года. Но 5 июля президент Петр Порошенко дал максимум 2 месяца на завершение работ.

12 октября министр информационной политики Юрий Стець проанонсировал открытие башни до 14 октября.

Украинская правда

Темы: СМИ Донбасс телевидение
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Комментарии — 2
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IP: 178.159.56.---John Novik04.12.2016 13:45
И кому оно надо, когда триколор с нтв и куча каналов, а кто хочет украинских на амос с астрой, причем бесплатно. Кто хочет смотреть украину смотрит и так, но нафиг оно надо.
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IP: 157.158.16.---Bratiichuk04.12.2016 12:38
Днями якими? 2018 року. ЇЇ вже будують та відктивають майже 3 роки.
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