Телебашню на Карачуне на днях откроют, достанет до Донецка - Тука

В начале следующей недели состоится официальное открытие в Донецкой области новой телебашни на горе Карачун, которая позволит распространить украинское вещание на временно оккупированную территорию Донецкой области до города Донецк.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Решается вопрос (восстановления украинского вещания на временно оккупированных территориях - ред.). Если не ошибаюсь, 5 или 6 декабря будут официальное открытие новой телебашни, которая построена на Карачуне в Донецкой области. Телебашня покроет территорию примерно до города Донецка", - рассказал Тука.

Он также отметил, что "уже начато строительство такой же башни в Луганской области".

Украинское вещание с этой башни сможет охватить частично город Луганск, сказал Тука.

Как сообщалось, в Херсонской области неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар" возле админграницы с Крымом в пятницу во второй половине дня состоялась торжественная церемония начала строительства телекоммуникационной башни, которая будет транслировать украинское радио и телевидение на южные районы Херсонской области и аннексированный Россией Крым.

Сроки сдачи Краматорской башни постоянно переносили. Еще осенью 2015 года в Министерстве информационной политики анонсировали ее полное восстановление весной 2016 года.

В апреле советник министра информполитики, нардеп Александр Бригинец сообщил, что телебашню установят к годовщине освобождения Краматорска – в начале июля 2016 года. Но 5 июля президент Петр Порошенко дал максимум 2 месяца на завершение работ.

12 октября министр информационной политики Юрий Стець проанонсировал открытие башни до 14 октября.

Украинская правда