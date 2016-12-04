Адвокат: Онищенко обменял компромат на непреследование

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 17:23

Адвокат нардепа Александра Онищенко Андрей Цыганков считает, что его клиент пошел на сделку с правительством США с целью уклониться от ответственности по "газовому делу".

"Читаю информацию по "газовому делу", главный фигурант и мой клиент реально пошел на сделку. По его мнению, с правительством США", - написал Цыганков в Facebook.

"Суть проста, я вам материалы на президента страны Украина, а вы мне, дорогие американцы, гарантии, что меня в рамках газового дела НАБУ и САП беспокоить не будет, как и в деле подкупа депутатов", - считает адвокат.

По его словам, арестованные фигуранты "газового дела" теперь должны сами определяться в позиции.

"Странно, наверное, ощущать людям команды, что они все это время сидели в СИЗО и верили, лишь для того чтобы основной фигурант определился, что таки пора компромат выкидывать и сообщить о том, что он уже давно передан в США", - написал Цыганков.

Он также добавил, что он "только за то", чтобы Онищенко опубликовал их беседы.

"Все, что мной было сказано, не нарушает ни действующего законодательства, ни морали, было немного интриги, виноват, не хотел участвовать в этом деле бесплатно", - признался адвокат.

В то же время, сам Онищенко в комментариях под этим постом Цыганкова назвал его засланным козачком и пообещал, что в понедельник он получит "на все ответ".

Как сообщалось, ранее Онищенко заявил, что 29 ноября передал компромат американским спецслужбам, представители которых приезжали к нему в Европу.

В комментарии "Украинской правде" Онищенко заявил, что Цыганкова прислал к нему депутат от БПП Александр Грановский.

Цыганков в интервью "Украинской правде" отрицал, что его рекомендовал Онищенко Грановский.

Сам Грановский заявил, что не знаком с Онищенко и не предлагал ему адвоката.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Украинская правда

Темы: Онищенко
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IP: 134.249.30.---Alena Rudenko04.12.2016 19:15
ЦЮК:
Онищенко не только в этом может быть прав. но и окажется, что всё то, что он раскаазл западным правоохранителям имело место быть и президент действительно крупно замешан во всех этих скандалах.
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IP: 93.74.55.---ЦЮК04.12.2016 19:06
Складається таке враження, що Циганков був присутнім, коли відбувалася зустріч між представниками США і Онищенком, тому він виступає як свідок з боку обвинувачення. Але де тут адвокатська етика? Скоріше за все, що Онищенко правий і Циганков дійсно є засланим козачком у цій справі.
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko04.12.2016 18:51
так НАБУ и действует - сначала "упускает" фигурантов, а потом начинает требовать дополнительных денег, прослушку, своих судов, помощи Интерпола, ФБР, и так далее) может Бюро все-таки начнет работать, а не объяснять, пчему у них ничего не получается?
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