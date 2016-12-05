В НАБУ засекретили информацию о Манафорте и "черной бухгалтерии" ПР

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Понедельник, 5 декабря 2016, 10:57

НАБУ отказалось предоставлять любую информацию о роли человека, близкого к избранного президентом Дональда Трампа - Пола Манафорта.

Об этом говорится в ответе на запрос "Украинской правды", который в НАБУ писали почти месяц.

В своем запросе УП спрашивала, обращались ли детективы НАБУ в компетентные органы США о допросе Манафорта по поводу "Черной бухгалтерии" ПР, обращались ли органы США к детективам НАБУ по поводу "черной бухгалтерии" ПР, известно ли детективам, расследуют ли в США причастность Манафорта к черной бухгалтерии в контексте их внутренних расследований.

Однако в ответ на все эти вопросы, в НАБУ "Украинской правде" на целой странице объяснили, что в НАБУ "отсутствуют правовые основания предоставлять запрашиваемую информацию".

Запрос направлялся 7 ноября еще до того, как стало известно, что Трамп победил на выборах.

Манафорт был руководителем избирательного штаба Трампа, однако после того, как стало известно, что Манафорт также получал наличку от ПР, Манафорт сложил с себя полномочия. Однако, он до сих пор остается в команде Трампа.

Оксана Коваленко, УП

Темы: НАБУ Манафорт Партия регионов
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Комментарии — 3
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IP: 46.219.219.---Andrey Hrab05.12.2016 12:00
А вот нанести вред ГОСУДАРСТВУ информация о деле Манафорта может лишь благодаря СЛУЖЕБНОЙ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ И ХАЛАТНОСТИ Сытника! Который за такие деяния должен понести дисциплинарную и уголовную ответственность! Как и за НАБУ, показавшее себя непрофессиональным, безрезультатным и заказушным БАЛАГАНОМ.
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IP: 46.219.219.---Andrey Hrab05.12.2016 11:57
John Novik:
Цирк с конями:). Обосрались уроды!
Еще и по-крупному. Сытник теперь, скорее всего, будет бежать под крыло Саакашвили, чтобы хоть как-то скрыть тот факт, что он обделался с делом Манафорта, пытаясь подтопить Трампа - человека довольно-таки злопамятного в отношении нечестных соперников.
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IP: 178.159.56.---John Novik05.12.2016 11:31
Цирк с конями:). Обосрались уроды!
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