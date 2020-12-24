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Трамп помиловал Манафорта

Четверг, 24 декабря 2020, 03:00
Фото politico.com

Президент США Дональд Трамп объявил о помиловании и смягчении приговоров 29 людям, включая бывшего председателя своей избирательной кампании Пола Манафорта, осужденного за махинации.

Источник: сайт Белого дома

Дословно: "Президент Дональд Трамп помиловал 26 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще 3 лицам".

Сообщается, что Манафорт уже провел в тюрьме 2 года, в том числе некоторое время в одиночной камере. Отмечается, что "в результате вопиющего злоупотребления со стороны прокуратуры Манафорт пережил годы несправедливого обращения и стал одной из самых ярких жертв… возможно, величайшей охоты на ведьм в американской истории".

Также трамп помиловал отца своего зятя Чарльза Кушнера, осужденного в 2006 году за незаконные взносы в предвыборную кампанию и уклонение от уплаты налогов.

Среди помилованных и бывший советник Трампа Роджер Стоун, которого обвиняли в препятствовании расследованию, давлении на свидетелей и неправдивых показаниях в рамках дела о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.

 22 декабря Трамп помиловал 15 человек и частично или полностью смягчил приговоры еще 5 лицам.

Предыстория:

  • В марте 2019 года Манафорта приговорили к более 7 годам заключения, но в мае 2020 года его из тюрьмы перевели под домашнее заключение из-за коронавируса.
  • Его признали виновным в налоговом мошенничестве и сговоре. Обвинения касались его работы, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.
  • Манафорт должен был освободится из тюрьмы 4 ноября 2024 года.

Украинская правда
Темы: СШАТрампПол Манафорт


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