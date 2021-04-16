Партнер Манафорта сливал россиянам данные о кампании Трампа – Минфин США

Константин Килимник, бизнес-партнер Пола Манафорта, консультанта, который некоторое время возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа перед президентскими выборами 2016 года, передавал данные российской разведке.

Источник: данные, обнародованные Министерством финансов США 15 апреля, "Голос Америки"

Детали: Ранее американское следствие установило, что Килимник получал внутренние данные избирательной кампании, в частности по опросам общественного мнения и избирательной стратегии, но информация о том, что он делал с данными, не звучала.

Килимник есть среди лиц, в отношении которых Министерство финансов США ввело санкции за вмешательство в американские выборы (всего это 16 физических и 16 юридических лиц).

Американское ведомство назвало Килимника "российским и украинским политическим консультантом, известным агентом российской разведки, который воплощал операции по влиянию от ее имени".

Кроме передачи данных о предвыборной кампании, по информации Минфина США, Килимник "пытался продвигать информацию, что Украина, а не Россия вмешивалась до выборов США 2016 года" а также "пытался помочь бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который находится под санкциями".

По данным американцев, "по указанию Януковича, Килимник пытался воплотить план по возвращению Януковича к власти в Украине".

ФБР предлагает вознаграждение объемом до четверти миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту Килимника.

Этому предшествовало: 15 апреля Белый дом сообщил, что вводит санкции против российских технологических компаний, ограничивает операции с облигациями РФ и вводит меры против россиян за действия в Крыму. Кроме того, США высылают из страны 10 российских дипломатов.

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