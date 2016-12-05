НАЗК снова зовет Лещенко знакомиться с протоколом по квартире

00
0
Понедельник, 5 декабря 2016, 15:19

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции повторно приглашает депутата от БПП Сергея Лещенко для ознакомления с протоколом проверки законности покупки им квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, Лещенко ждали в понедельник, однако его адвокат пояснил, что депутат не может появиться из-за судебного заседания по иску министра внутренних дел Арсена Авакова, а также из-за допроса в Генпрокуратуре в качестве свидетеля в рамках уголовного производства.

"Официальным письмом представителю господина С. Лещенко было сообщено, что в течение дня сегодня и завтра 6 декабря с 9 часов утра народного депутата ожидают в НАЗК лично", – добавили в НАЗК.

Ведомство напоминает, что завершило проверку в отношении Лещенко о наличии признаков нарушения, предусмотренного ст. 172-5 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Процедуру ознакомления с протоколом об административном правонарушении было начато 30 ноября.

 

Как известно, в четверг НАПК распространило сообщение о том, что Лещенко незаконно получил скидку в размере свыше 1,8 млн гривен, которую там назвали незаконным подарком. Там также заявили, что за такое нарушение предусмотрен штраф и конфискация этого подарка.

В ответ Лещенко назвал это заявление лживым.

В начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притули "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".

Олег Шанковский, УП

Темы: Лещенко НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Лещенко сообщил в представительстве ЕС о своем преследовании 3 декабря 2016, 01:20
НАПК получило указание составить протокол на Лещенко в АП - СМИ 2 декабря 2016, 06:22
"ЕвроОптимисты" призвали ГПУ прекратить преследование Лещенка 2 декабря 2016, 02:36
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Пасенюк о продаже Roshen в РФ: процесс продажи идет, насколько может
Лещенко заявляет, что его квартирой уже интересуется СБУ
Янукович хочет, чтобы его допрашивали в Генпрокуратуре РФ
Онищенко говорил, что хочет купить 112 канал для себя - Пасенюк
Все новости
Фотоконкурс

Хотин vs Львовская опера. Выбраны 10 победителей "Вики любит памятники"

Спорт долгожителей

Плыть, бежать или крутить педали?