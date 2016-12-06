Минюст объявил конкурс на главного люстратора

Министерство юстиции объявило проведение конкурса на замещение вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации.



Соответствующий приказ за подписью заместителя министра Анны Онищенко обнародован 6 декабря на официальном сайте.



Отбор обещают провести по принципу полной открытости.



Участие в конкурсном отборе смогут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям. Срок подачи документов составляет 30 дней с момента публикации приказа.



"На время проведения конкурсного отбора куратором работы департамента по вопросам люстрации назначен заместитель Министра юстиции Сергей Петухов", – говорится в приказе.



Анна Калинчук, чье назначение и.о. главы департамента Онищенко накануне заблокировала, подтвердила "Украинской правде" предыдущее намерение не подавать свою кандидатуру на конкурс.



Калинчук отметила в комментарии УП во вторник, что планирует работать в департаменте до того момента пока не будет сформирован новый Общественный совет по вопросам люстрации.



"Соответственно после избрания нового директора департамента останусь в команде до того момента, пока работа не будет налажена в полной мере. Все таки кому-то нужно координировать процессы, особенно те, которые связаны с представительством интересов института люстрации в судах. После этого – отставка", – сказала она.



Как сообщалось, в Министерстве юстиции сложилась конфликтная ситуация вокруг департамента по вопросам люстрации, когда заместитель министра Анна Онищенко заблокировала назначение 23-летней Анны Калинчук на должность и.о. главы департамента.



Онищенко мотивировала это тем, что кандидатура Калинчук вызвала "существенный негативный резонанс в СМИ и обществе".



В свою очередь Калинчук отмечала, что ее назначение и.о. было согласовано открытой процедурой и одобрено коллективом департамента.



Украинская правда