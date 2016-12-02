В Минюсте конфликт: 23-летнюю Калинчук не пускают на временную должность

В Министерстве юстиции сложилась конфликтная ситуация вокруг департамента по вопросам люстрации: заместитель министра Анна Онищенко заблокировала назначение Анны Калинчук на должность и.о. главы департамента.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Анна Калинчук не будет выполнять обязанности директора департамента, поскольку я категорически против назначения лица, в отношении которого возникла столь негативная реакция общества. Зато в департаменте работает достаточно профессиональных специалистов, которых можно временно, до окончания конкурса, назначить и.о. директора", - пишет Онищенко.

"Более того, действия Татьяны Козаченко по навязыванию определенной кандидатуры, которая имеет существенный негативный резонанс в СМИ и обществе, воспринимаю как давление и лоббирование непонятных для меня интересов", - добавляет она.

По словам Онищенко, с 1 декабря по новому распределению обязанностей, департамент люстрации координирует Сергей Петухов (занимает должность заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции - ред.).

Также Онищенко отметила, что для занятия вакантной должности директора департамента по вопросам люстрации в соответствии с действующим законодательством объявлен конкурс, во время которого и будет отобрана лучшая кандидатура на эту должность.

В свою очередь Анна Калинчук в комментарии "Украинской правде" напомнила, что ее назначение и.о. было согласовано с помощью открытой процедуры.

"Провели собрание всего департамента, проголосовали, мне выразило поддержку наибольшее количество лиц и с этой инициативой мы обратились к министру юстиции Павлу Петренко, как к первому лицу министерства. И он, собственно, поддержал мою кандидатуру. Причем, именно он объявил на всю страну о моем временном назначении и.о.", - сказала Калинчук.

"У меня не было и нет причин не доверять министру, приказ о назначении - это техническая процедура. Ознакомление с приказом - это юридический аспект. В сложившейся ситуации приказ не подписывает заместитель министра -руководитель аппарата Анна Онищенко, которая немотивированно уклоняется от своих полномочий", - добавила она.

По словам Калинчук, сейчас министр Петренко находится в Панаме на антикоррупционном форуме, поэтому вопрос о временном руководителе остается открытым.

Как известно, 22 ноября Павел Петренко заявил, что Министерство юстиции назначило исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации Калинчук вместо Татьяны Козаченко.

23-летняя Анна Калинчук закончила Национальный университет "Острожская академия", работала в адвокатском объединении "Юридическая компания "Капитал", а затем, по приглашению Козаченко - в люстрационном департаменте Минюста.

21 ноября Козаченко уволилась с должности директора люстрационного департамента Минюста.

Калинчук отмечала, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на конкурс занятия вакантной должности.

За последний месяц в открытом медиапространстве разгорелись бурные споры вокруг назначений на ответственные должности молодых специалистов.

Валентина Романенко, УП