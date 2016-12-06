Аваков щедро дарил оружие гражданским, но кое-кто покупал его сам

При руководстве Арсена Авакова Министерством внутренних дел наградное оружие выдали депутатам, прокурорам, судьям, двум премьер-министрам и телеведущей.

Марьяне Мотрунич для расследования программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" удалось получить копии 35 приказов о награждении гражданских лиц.

Среди таковых – Арсений Яценюк, Владимир Гройсман (дважды), Александр Турчинов, Виталий Кличко, Николай Княжицкий, Оксана Корчинская, Андрей Билецький, Алексей Мочанов, Яна Конотоп.

В целом за время руководства МВД Аваков вручил 2200 единиц оружия, сообщает bihus.info.

Гражданских награждали "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть".

Аваков в интервью программе заявил: "Наградное оружие я вручал и буду вручать, это полномочия министра и это хорошее дело".

Нагороджені зброєю МВС цивільні (PDF)

Нагороджені зброєю МВС цивільні (Text)

В первый год на должности Аваков награждал высший эшелон. Тогдашнему премьеру Арсению Яценюку выдали израильский пистолет Jericho 941 FBL, а через год и пулемет Максим. (К тому же Минобороны отметило Яценюка пистолетом-пулеметом Thompson образца 1928 года.)

Владимир Гройсман в 2014 году тоже получил пистолет Jericho 941 FBL, а потом Аваков наградил его штурмовой винтовкой Fort-221 с колиматорным прицелом Mepro 21.

Летом Аваков говорил, что наградил оружием 97 депутатов. "Наші гроші" выяснили часть имен: Валерий Головко и Николай Княжицкий получили пистолеты Fort 17-05, Александр Дубовый – пистолет Glock 17, а Оксана Корчинская – пистолет Kel-Tek PF-9.

Корчинская объяснила, что как координатор штаба АТО она "каждую неделю-вторую" проводит на фронте, и наградное оружие – ее "единственная самозащита" в зоне АТО.

Зорян Шкиряк имеет наградной Glock 26 и пистолет Fort 17. Кроме того, в октябре 2014 года советник главы МВД по стратегическому анализу и прогнозированию получил АКС-74. Эту должность занимал Шкиряк, но он отрицает, что имеет автомат.

У киевского городского главы Виталия Кличко – револьвер "Альфа". У секретаря Киевского горсовета Алексея Резникова – пистолет Taurus.

Телеведущую "5 канала", жену министра информационной политики Яну Конотоп летом 2014 года наградили Glock 17. Юрий Стець, который является кумом президента, не знает, за что наградили его жену. Аваков связывает это с бойцами АТО: "Если есть у нее (журналистки) наградное оружие, припоминаю, что вроде есть, то она делала наше дело вместе с этими ребятами…".

Между тем, министр обороны в 2015 году подарил Конотоп ко дню рождения компактный пистолет ПСМ. Конотоп пояснила, что это для защиты семьи.

Глава Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло, который имеет карабины Blazer, Krieghoff и Sauer, а также пистолет Стечкина от Минобороны, от МВД получил пистолет Taurus. Судья объяснил, что должен защищать себя.

Руководитель Киевского апелляционного суда Андрей Горяйнов и глава Киевского апелляционного хозсуда Олег Хрипун также получили от МВД пистолеты Taurus

Заместитель главы Высшего хозсуда Сергей Могил получил Fort 17-05. А у судьи Конституционного суда Сергея Саса есть пистолет Марголина.

У скандального прокурора Киева Сергея Юлдашева – пистолет Taurus PT 809 и револьвер Smith&Wesson SW1911, а у главы Киевской городской таможни Юрия Дворака – Taurus.

МВД выделяет оружие для награждения со складов, но из современного оружия там может быть "Форт" и Jericho, но не Smith&Wesson, Glock 17, Kel-Tec. В нескольких приказах о награждении указано: "принять в кассы средства как возмещение трат на закупку указанного имущества". Получается, МВД легализирует оружие, которое покупают сами награжденные.

Так Александр Турчинов как и.о. президента в 2014 году получил спортивный револьвер Alfa.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко объяснил: "Человек хочет какой-то образец оружия, которого нет в данном случае в распоряжении Министерства внутренних дел, но он за свои средства готов приобрести его. Таким образом, он покупает, фактически, этот образец оружие, поощряется им за заслуги согласно обоснованию, указанному в ходатайстве".