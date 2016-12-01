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У кумы Порошенко два пистолета - от Авакова и Полторака

Четверг, 1 декабря 2016, 17:06

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил пистолетом жену министра информполитики Юрия Стеця и кума Петра Порошенко, телеведущую "5 канала" Яну Конотоп.

Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши".

Конотоп наградили огнестрельным пистолетом Глок 17 калибра 9 мм.

 
Наши гроши

В приказе Авакова от 2 июля 2014 сказано, что вручают награду "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть".

В комментарии программе Аваков отметил, что Конотоп награждена за дела в зоне АТО.

"Яна Конотоп, если у нее есть наградное оружие, припоминаю, что вроде есть, то она делала наше дело вместе с этими ребятами, в том числе в зоне антитеррористической операции за эти годы", - сказал министр.

Такой пистолет стоит в Украине около 2 тысяч долларов.

По приказу видно, что оружие выделил Департамент материального обеспечения МВД.

Как известно, Минобороны в 2015 году также наградило Конотоп пистолетом - ПСМ.

Темы: ПорошенкоАваковПолторак
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