У кумы Порошенко два пистолета - от Авакова и Полторака

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил пистолетом жену министра информполитики Юрия Стеця и кума Петра Порошенко, телеведущую "5 канала" Яну Конотоп.



Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши".



Конотоп наградили огнестрельным пистолетом Глок 17 калибра 9 мм.



В приказе Авакова от 2 июля 2014 сказано, что вручают награду "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть".



В комментарии программе Аваков отметил, что Конотоп награждена за дела в зоне АТО.



"Яна Конотоп, если у нее есть наградное оружие, припоминаю, что вроде есть, то она делала наше дело вместе с этими ребятами, в том числе в зоне антитеррористической операции за эти годы", - сказал министр.



Такой пистолет стоит в Украине около 2 тысяч долларов.



По приказу видно, что оружие выделил Департамент материального обеспечения МВД.



Как известно, Минобороны в 2015 году также наградило Конотоп пистолетом - ПСМ.