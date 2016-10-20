Полторак наградил куму Порошенко оружием "за честь и доблесть"

Силовые ведомства за время независимости Украины раздали более 40 тыс. единиц огнестрельного оружия в качестве наград.

Такие данные приводит Hromadske.ua со ссылкой на данные Украинской ассоциации владельцев оружия.

В частности, наградное оружие получила супруга министра информационной политики Юрия Стеця Яна Конотоп, которая работает ведущей на "5 канале".

"Теперь она владелица элегантного женского ПСМ и 8 патронов. Пистолет она получила к своему дню рождения. "За выдающиеся заслуги в укреплении обороноспособности Украины, образцовое выполнение служебного долга и проявленную при этом честь и доблесть", говорится в приказе министра Полторак", - сообщает Hromadske.

В 2015 году владельцами огнестрельного короткоствольного оружия в качестве награды от главы Минобороны Степана Полторака стали судьи - председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло, глава Высшего хозсуда Богдан Львов и глава Высшего специализированного суда по вопросам по рассмотрению уголовных и гражданских дел Борис Гулько получили по автоматическому пистолету Стечкина и по 20 патронов на каждого.

Также министр отметил за выдающиеся заслуги и руководство Печерского суда - глава Руслан Козлов и заместитель Олег Белоцерковец стали владельцами пистолетов Макарова и патронов к ним.

"В перечне владельцев стволов есть ряд синих мундиров: господин Полторак осчастливил наградным оружием верхушку военной прокуратуры, которая должна расследовать преступления и выявлять злоупотребления в его ведомстве. Заместители Главного военного прокурора Дмитрий Борзых и Виктор Король получили по хорошо известному пистолету ТТ - любимое оружие криминалитета" , - говорится в сообщении.

Еще один заместитель главного военного прокурора - Игорь Козлов - стал владельцем раритетного немецкого Вальтера.

"Оружие от министра обороны получил и соратник Петра Порошенко, его бизнес-партнер Олег Гладковский, который также является первым заместителем секретаря СНБО - австриец "Глок 19" и 100 патронов к нему. Его стоимость в США стартует от $600. Оружие также получил бизнес-партнер экс-главы АП Бориса Ложкина - предприниматель-миллионер Олег Калашников награжден Вальтером ПП, любимым пистолетом Джеймса Бонда", - отмечает Hromadske.

Также в 2015 году от министра обороны особую награду получил нынешний завхоз президента Петра Порошенко - и.о. руководителя Госуправления делами Иван Куцик, которому подарили штурмовую винтовку ФОРТ-224.

Кроме того собственным оружием награждены народные депутаты: к перечню уже известных фамилий присоединились депутаты от БПП Иван Винник и Виктор Кривенко, а также член "Самопомочи" Тарас Пастух, которые являются собственными пистолетов Макарова. Депутат Богдан Дубневич также является владельцем подарочного оружия, но не только от Полторака, но и от главы МВД Арсена Авакова, однако какими моделями он владеет, депутат не сообщил.

Владельцами двух наградных единиц оружия также лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и мэр Киева Виталий Кличко. У мэра есть автоматический пистолет Стечкина от министра Полторака и револьвер Альфа от министра Авакова.