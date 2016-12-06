Новинский говорит, что ГПУ превратилась в НКВД

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Вторник, 6 декабря 2016, 16:56

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что дело против него является политическим преследованием, а Генпрокуратура расследует его незаконно.

Об этом он заявил после заседания регламентного комитета, который отказался поддержать представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Новинского.

"У нас ГПУ превратилась в НКВД. Дело против меня – это политическое преследование и экономическое рейдерство", – сказал он.

Новинский заверил, что знает, кто заказал дело против него, но пока не будет называть имя.

"Я спокойно отнесусь к решению комитета. Я приму любое решение сессионного зала. Я никогда не прятался за неприкосновенностью. Сейчас все отдано на усмотрение (спикера Рады Андрея Парубия", – добавил он.

Новинский считает, что это решение не должно быть внесено в Раду уже во вторник.

"Если этот вопрос появится в зале уже сегодня, то это будет как-то смешно. Его же надо получить от комитета, ознакомиться. Если "Самопоич" хочет требовать этого голосования уже во вторник, то они могут требовать, что угодно. У них там масса дел против их руководства в Львовской области. Теперь они выслуживаются перед ГПУ", – сказал он.

Он заверил, что не будет убегать из страны.

"Я в Украине и буду оставаться в Украине. Я могу по делам вылетать за границу, но буду сообщать об этом руководству Рады. То, что говорил здесь генеральный прокурор – это сказки Андерсена", – отметил он.

Также Новинский заявил, что "генпрокурор позволил себе грубую и недопустимую брань" относительно его защитника Олега Татарова и сейчас по этому поводу готовится судебный иск о защите чести и достоинства адвоката.

"Если не добьемся правды в Украине, то пойдем в европейские суды", – добавил он.

Как известно, во время заседания регламентного комитета Луценко заявил, что Татаров не должен защищать Новинского, поскольку служил на руководящих должностях в МВД. Это стало причиной ссоры между Луценко и Новинским.

Регламентный комитет решил, что ГПУ не предоставиладостаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

Луценко все же надеется, что Рада поддержит снятие неприкосновенности с Новинского.

Новинский, в частности, обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира – архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Романюк, Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Новинский Луценко
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович06.12.2016 19:04
Я вже писав на сторінках УП. У Новинського хто криша? Вірно, В.В.Путін. У Луценка хто криша? Вірно,П.О.Порошенко. А у П.О.Поршенка хто криша? Вірно В.В.Путін,тому що шололадна фабрика де знаходиться? Так хто мені скаже,у кого кариша крутіша,у пана Новінського,чи у пана прокурора Луценка? Ото ж і я кажу.
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 17:37
Луценко спалився з власною упередженістю вже тоді, коли почав так пристрастно цікавитися ЦЕРКОВНИМИ СПРАВАМИ... ТА ще й МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ... :))

Зазіхає Юра на лаври сталинського обер-прокурора А.Я. Вишинського, та забуває, що той мав грунтовну, ще царську освіту...

Ну і не шоумену тягатися з високопрофесійною людиною - Татаровим. Як співав Висоцький : "Остается ... что же... только материться"....

Тому, чим довше він буде борсатися у власному...кхм... тим більше замарається.
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