Троян: Спецназ в Княжичи посылал Крищенко
По словам председателя Нацполиции Вадима Трояна, решение о привлечении спецназа КОРД к спецоперации в селе Княжичи принимал начальник Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Об этом заявил он в ходе заседания комитета Верховной Рады.
"Операцию на выделение КОРДа подписывал Крищенко", - сказал он, добавив, что операция проводилась в двух местах: в Киеве и в селе Княжичи.
Также, по словам Трояна, Крищенко определил руководителя операции согласно плану.
Перед этим, члены комитета и присутствующие почтили погибших минутой молчания.
"В настоящее время все восемь членов преступной группировки задержаны... и уже три человека арестованы на два месяца", - сказал он.
Троян также сказал, что были задержаны правоохранители, однако отказался назвать их фамилии.
В то же время заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Сторожук заявил, что следователями прокуратуры "уже проведено воссоздание событий" и изъяты все необходимые для следствия материалы.
"На сегодняшний день достаточно мало времени, чтобы установить все обстоятельства событий. Надо дождаться результатов экспертиз... чтобы уже выдвигать конкретные версии о нарушении теми или иными должностными лицами своих непосредственных обязанностей", - сказал он.
Сторожук также сообщил, что в рамках следствия Крищенко будет допрошен.
Как известно, в ночь на 4 декабря в Княжичах вследствие перестрилки погибли 5 правоохранителей.
Расследование перестрелки, в результате которой погибли силовики, будет проводить прокуратура.
В Нацполиции сообщили, что инцидент произошел в н.п. Княжичи во время спецоперации оперативников столичного уголовного розыска при поддержке спецподразделения КОРД по задержанию группы вооруженных злоумышленников, подозреваемых в серии ограблений и разбойных нападений на киевлян и жителей Киевской области.
"В этот момент в одном из соседних домов сработала охранная сигнализация и на место выехала группа полиции охраны. Они заметили других полицейских, которых приняли за воров, и попытались задержать. В то же время оперативники восприняли бойцов полиции охраны за нападавших, и пришли на помощь своим коллегам", - сообщили в ЧП.
Между полицией охраны и оперативной группой возникла перестрелка, в ходе которой погибли 5 человек: 2 из полиции охраны, 2 оперативников и 1 спецназовец. В это время трое подозреваемых, которые готовились к совершению разбоя, услышав стрельбу, побежали в сторону Киева, где их задержали сотрудники полиции. У них изъято огнестрельное оружие.
Водитель госохраны, который остался жив во время перестрелки в Княжичах 4 декабря, рассказал журналистам о том, что произошло.
Украинская правда
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