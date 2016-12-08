ГПУ: Суд арестовал три земельных участка и жилье Азарова в Киеве
Суд наложил арест на 3 земельных участка и объект жилого фонда в Киеве, которые принадлежат бывшему премьер-министру Николаю Азарову.
Об этом сообщают Українські Новини, ссылаясь на ответ генпрокуратуры на запрос.
Имущество арестовано в рамках уголовного производства, которое расследуется против Азарова.
Объект жилого фонда находится в Печерском районе Киева.
Как сообщалось, апелляционный админсуд отменил решение Подольского райсуда Киева о восстановлении выплаты пенсии Азарову.
Также сообщалось, что в ближайшее время бывшему премьер-министру может быть объявлено подозрение в госизмене.
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