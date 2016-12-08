Новинский считает Луценко одним из заказчиков дела против себя

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Четверг, 8 декабря 2016, 12:14

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что генпрокурор Юрий Луценко является одним из заказчиков его уголовного преследования.

Об этом Новинский сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады после того, как Рада дала согласие на привлечение его к ответственности.

По его мнению, Луценко выступал в Раде "с абсолютно лживыми обвинениями".

"Ну нельзя генеральному прокурору так говорить!" – добавил он.

В то же время один из лидеров "Оппозиционного блока", олигарх Сергей Левочкин заявил, что заказчиками преследования Новинского является украинская власть.

"Новинский четко сказал о заказчиках. Это украинская власть. И сегодня так "совпало", что в выступлениях депутатов были четыре выступления депутатов "Народного фронта". Таких "совпадений" не бывает", – сказал Левочкин.

Во время обсуждения выступления депутатов от фракций должны быть равномерными.

Роман Романюк, Олег Шанковский, УП

Темы: Новинский Луценко неприкосновенность Левочкин
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