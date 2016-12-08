Новинский считает Луценко одним из заказчиков дела против себя

Депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский считает, что генпрокурор Юрий Луценко является одним из заказчиков его уголовного преследования.

Об этом Новинский сказал журналистам в кулуарах Верховной Рады после того, как Рада дала согласие на привлечение его к ответственности.

По его мнению, Луценко выступал в Раде "с абсолютно лживыми обвинениями".

"Ну нельзя генеральному прокурору так говорить!" – добавил он.

В то же время один из лидеров "Оппозиционного блока", олигарх Сергей Левочкин заявил, что заказчиками преследования Новинского является украинская власть.

"Новинский четко сказал о заказчиках. Это украинская власть. И сегодня так "совпало", что в выступлениях депутатов были четыре выступления депутатов "Народного фронта". Таких "совпадений" не бывает", – сказал Левочкин.

Во время обсуждения выступления депутатов от фракций должны быть равномерными.

Роман Романюк, Олег Шанковский, УП