Рада сняла неприкосновенность с Новинского

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутат от "Оппозиционного блока" олигарха Вадима Новинского.



"За" проголосовали 228 нардепов.

Положительное голосование обеспечили все фракции кроме "Оппозиционного блока".



Оппоблок а также Андрей Шипко из группы "Видродження" нажали кнопку "против".



Депутатские группы "Видродження" и "Воля народа" в основном не проголосовали за предоставление по Новинскому.



"Воздержались" нардепы Брензович (БПП) Пинзеник ("Народный фронт", председатель регламентного комитета) внефракционные Виктор Балога и Вячеслав Константиновский а также Ярослав Москаленко из "Воли народа".

Обосновывая представление ГПУ, генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что решение парламента нужно для того, чтобы провести определенные следственные действия, которые невозможны в статусе неприкосновенности Новинского.



Генпрокурор также отметил, что Генпрокуратура "не гарантирует обвинения, а гарантирует суд", который и определит причастность или непричастность олигарха к совершению уголовных преступлений.



В свою очередь партия "Оппозиционный блок" назвала это дело "политическим заказом".

Как известно, ГПУ не ходатайствовала о разрешении на арест Новинского, поэтому правоохранители не смогут его задержать.

Ранее регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.



В то же время все фракции кроме Оппоблока заявляли о готовности забрать у него неприкосновенность.



Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.



Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.



В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.



Украинская правда