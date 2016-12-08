Рада сняла неприкосновенность с Новинского
Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутат от "Оппозиционного блока" олигарха Вадима Новинского.
"За" проголосовали 228 нардепов.
Положительное голосование обеспечили все фракции кроме "Оппозиционного блока".
Оппоблок а также Андрей Шипко из группы "Видродження" нажали кнопку "против".
Депутатские группы "Видродження" и "Воля народа" в основном не проголосовали за предоставление по Новинскому.
"Воздержались" нардепы Брензович (БПП) Пинзеник ("Народный фронт", председатель регламентного комитета) внефракционные Виктор Балога и Вячеслав Константиновский а также Ярослав Москаленко из "Воли народа".
Обосновывая представление ГПУ, генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что решение парламента нужно для того, чтобы провести определенные следственные действия, которые невозможны в статусе неприкосновенности Новинского.
Генпрокурор также отметил, что Генпрокуратура "не гарантирует обвинения, а гарантирует суд", который и определит причастность или непричастность олигарха к совершению уголовных преступлений.
В свою очередь партия "Оппозиционный блок" назвала это дело "политическим заказом".
Как известно, ГПУ не ходатайствовала о разрешении на арест Новинского, поэтому правоохранители не смогут его задержать.
Ранее регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.
В то же время все фракции кроме Оппоблока заявляли о готовности забрать у него неприкосновенность.
Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.
Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.
В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.
Украинская правда