Пленки Онищенко: Холодницкий рассказал, когда допросят Довгого

Народному депутату Олесю Довгому будет вручена повестка на допрос по делу "пленок Онищенко".

Об этом во время брифинга сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, отвечая на вопрос, будет ли допрошен Олеся Довгого и когда.

"Скоро. Позже чем сейчас, но раньше, чем потом. Всему свое время. Я не могу объявлять даты допросов, чтобы из этого делалось шоу", - сказал Холодницкий.

По его словам, вскоре Довгому будет вручена повестка на допрос.

"Олесю Довгому придет официальное приглашение - повестка. Если он захочет сделать из этого шоу, как делали другие, это его право. Но мы не сторонники такого ТВрасследования, это должно быть следствие, а не сериал", - сказал Холодницкий.

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что находясь в Великобритании Онищенко заявил, что через него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых Онищенко разговаривает с якобы депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн)".

Довгий подтвердил встречи с Онищенко и рассказал свою версию.

Татьяна Кусок, УП