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Довгий подтвердил встречи с Онищенко и рассказал свою версию

Среда, 7 декабря 2016, 10:46
Довгий подтвердил встречи с Онищенко и рассказал свою версию
oles.ua

Депутат Олесь Довгий подтверждает достоверность разговора, запись которого через СМИ опубликовал нардеп Александр Онищенко.

Об этом он сказал в Интерфаксу

"Запись я не слушал, и слушать не собираюсь, поскольку прекрасно помню этот разговор, его предысторию и обстоятельства. Как известно, Онищенко – член депутатской группы "Воля народа", секретарем которой я являюсь. У нас с ним было обычное стандартное общение коллег по парламенту, хотя, как известно, он нечасто бывал на пленарных заседаниях", - сказал он.

Об обстоятельствах той встречи, Довгий сказал, что излагал предложения юристов поскольку Онищенко еще летом попросил у него помощи.

"Я провел консультации с юристами. Они дали правовую оценку ситуации и свои рекомендации. Онищенко несколько раз звонил и спрашивал: "ну, что?", "ну, когда?". Когда правовую позицию сформировали, я по его просьбе полетел в Лондон, чтобы объяснить предложения юристов", - сказал он.

"А именно, то, что они рекомендуют матери Онищенко сослаться на возраст и в этом ключе начать сотрудничество со следствием. Заняв при этом позицию: "Мне 73 года, я не разбираюсь в бизнесе, мне насоветовали разное, если это было правонарушением, то я готова компенсировать бюджету потерянные деньги". В целом все, что я сказал, сводится к простому тезису "верни деньги в бюджет и спи спокойно", - пояснил Довгий.

При этом Довгий заявляет, что общался с Онищенко как представитель группы "Воля народа"

"История, в развитие которой состоялся этот разговор, началась накануне голосования за снятие с Александра Онищенко неприкосновенности. Во время заседания нашей депутатской группы мы решили набрать его, чтобы узнать его позицию. Онищенко попросил не голосовать, так как считает обвинения необоснованными. Его просьбу слышали все: мы общались с ним по громкой связи, чтобы мы могли принять общее решение по этому вопросу", - сказал он.

Он добавил, что общался с Онищенко "как секретарь этой депутатской группы".

"Более того, на тот момент времени для сохранения группы был важен каждый депутат", - уточнил Довгий.

По его словам, после голосования, в следующий раз Онищенко проявился летом.

"Я с семьей был на экскурсии по Северной Италии. Он вышел на связь и попросил о встрече. Мы были в Генуе. Он сказал, что готов приехать ко мне через 3-4 часа. Я его подождал и мы встретились", - рассказал Довгий.

"Он говорил много разного, но точно помню, что меня задело за живое, так это то, что обвиняемой по его делам оказалась его мать. И пострадать, сесть в тюрьму может именно она, 73-летняя женщина! Он просил помощи и совета, спрашивал, на какую поддержку группы он может рассчитывать. На что я взял время подумать, буду ли я этим заниматься, и чем могу помочь. На том и разошлись", - сказал он.

Как известно, накануне издание "Страна" опубликовало запись, сделанную нардепом Александром Онищенко с якобы депутатом Олесем Долгим, который по его утверждению, приехал с ним договариваться.

По словам Онищенко, суть разговора сводилась к встречному предложению: "Довгий от власти предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн)".

Темы: Онищенко
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