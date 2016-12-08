Источники: Порошенко собирал секретную встречу лидеров БПП

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Четверг, 8 декабря 2016, 17:06

Президент Петр Порошенко собирал в среду спикеров фракции БПП и руководителей этой фракции.

Об этом "Украинской правде" сообщили несколько депутатов, которые были на этой встрече.

Согласно информации, около девяти вечера среды на встрече присутствовали около 20 нардепов БПП.

В частности, там были Алексей Гончаренко, Иван Винник, Борислав Розенблат и все лидеры групп БПП.

Порошенко мотивировал депутатов больше ходить на эфиры и отстаивать позиции политической силы, а также больше сотрудничать с правительством.

Кроме того, президент уверял, что уже в ближайшее время Украина получит безвизовый режим.

В то же время точной даты безвиза Порошенко не называл.

Отдельное внимание было уделено и "пленкам Онищенко".

"Пусть обнародует суммы, пусть обнародует фамилию. Сейчас это все лишь голословные заявления", - передает слова президента один из присутствующих депутатов.

"Президент просто утверждает, что ничего у Онищенко нет", - добавляет другой собеседник.

Роман Кравец, УП

Темы: БПП
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Комментарии — 3
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IP: 93.74.55.---ЦЮК08.12.2016 18:09
Президент, хоть і Порошенко, но не такий дурний, щоб про свої фінансові проблеми з Онищенком інформувати клаку із 20 осіб.
А ця анонсована таємна зустріч і повідомленням про неї кількох депутатів, є спланованою акцією адміністрації президента для оббілювання його корупційної постаті. Ось мов! Президент на "ТАЄМНОЙ" зустрічі переконував, що нічого в Онищенка не має. І ця таємна сходка вже на другий день стає відомою усій Україні. Хотілося би звернутись до організаторів таких акцій, не сприймайте український народ за дурнів!
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IP: 91.225.119.---Gnoom08.12.2016 17:32
Мабуть Лесика Довгого замочать,бо дуже багато знає!
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IP: 178.159.56.---John Novik08.12.2016 17:27
Будут грабить!
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