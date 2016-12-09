АП: Онищенко содействует РФ, британские адвокаты защищают Украину

00
1
Пятница, 9 декабря 2016, 15:08

В Администрации президента не подтвердили и не опровергли информацию о том, что адвокаты Петра Порошенко якобы угрожали исками британским СМИ за распространение заявлений депутата Александра Онищенко о подкупе президентом депутатов.

В ответе на запрос "Украинской правды" в АП заявили лишь, что юридическая компания Atkins Thomson защищает интересы Украины.

"Александр Онищенко (Кадыров) – подозреваемый в создании организованной преступной группировки, коррупции и государственной измене в пользу России. Дабы избежать ответственности, он покинул Украину и развернул за ее пределами голословную и не подкрепленную никакими доказательствами дискредитационную кампанию против руководства Украины", – заявляют в команде Порошенко.

"Это дело давно вышло за пределы личной кампании против Петра Порошенко и стало элементом информационной войны России против Украины. В этих условиях Atkins Thomson, одна из известнейших в сфере медиа-права юридических компаний, защищает интересы Украины", – добавляют там и советуют уточнять у этих юристов.

УП направила запрос указанной юридической фирме.

Ранее иностранный журналист Максим Такер заявил, что адвокаты Порошенко якобы пригрозили судиться с британскими СМИ за распространение заявлений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко о подкупе парламентариев в интересах президента Украины.

Однако 9 декабря Такер написал в Twitter, что не может опубликовать письмо британских адвокатов Порошенко, – и вместе с тем заверил, что он не единственный британский журналист, получивший такое письмо.

Между тем, 9 декабря Kyiv Post опубликовал итоговый материал по заявлениям Онищенко.

Алена Рощенко, УП

Темы: Порошенко Администрация президента СМИ Онищенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Онищенко: коррупцией от имени Порошенко занимается Кононенко 9 декабря 2016, 15:05
Журналист: у Порошенко грозят британским СМИ исками из-за Онищенко 9 декабря 2016, 12:52
Новинский утверждает, что Порошенко просил дать ему гражданство 8 декабря 2016, 10:55
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.44.228.---shw-ve09.12.2016 15:53
Не можна розхитувати ситуацію! Путін нападе!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Онищенко: коррупцией от имени Порошенко занимается Кононенко
Азаров о найденных киевских "сокровищах": Я ничего не крал
В ГПУ настаивают, что Янукович имеет статус подозреваемого
ГПУ нашла нарушения в электронных декларациях 53 нардепов
Все новости
Афиша на 9-11 октября

Открытие "Зимы на ВДНГ", праздничные "Все свои" и, как всегда, уйма вечеринок

Нобелевка-2016

Стало известно, кто заменит Боба Дилана во время Нобелевской церемонии