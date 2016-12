АП: Онищенко содействует РФ, британские адвокаты защищают Украину

В Администрации президента не подтвердили и не опровергли информацию о том, что адвокаты Петра Порошенко якобы угрожали исками британским СМИ за распространение заявлений депутата Александра Онищенко о подкупе президентом депутатов.

В ответе на запрос "Украинской правды" в АП заявили лишь, что юридическая компания Atkins Thomson защищает интересы Украины.

"Александр Онищенко (Кадыров) – подозреваемый в создании организованной преступной группировки, коррупции и государственной измене в пользу России. Дабы избежать ответственности, он покинул Украину и развернул за ее пределами голословную и не подкрепленную никакими доказательствами дискредитационную кампанию против руководства Украины", – заявляют в команде Порошенко.

"Это дело давно вышло за пределы личной кампании против Петра Порошенко и стало элементом информационной войны России против Украины. В этих условиях Atkins Thomson, одна из известнейших в сфере медиа-права юридических компаний, защищает интересы Украины", – добавляют там и советуют уточнять у этих юристов.

УП направила запрос указанной юридической фирме.

Ранее иностранный журналист Максим Такер заявил, что адвокаты Порошенко якобы пригрозили судиться с британскими СМИ за распространение заявлений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко о подкупе парламентариев в интересах президента Украины.

Однако 9 декабря Такер написал в Twitter, что не может опубликовать письмо британских адвокатов Порошенко, – и вместе с тем заверил, что он не единственный британский журналист, получивший такое письмо.

1 Thanks for all interest in letter from Poroshenko's UK lawyers. It is indeed important that President is threatening to sue journalists — Maxim Tucker (@MaxRTucker) December 9, 2016

2/ But unfortunately I cannot publish the letter as it is marked private and confidential and doing so could lead to a lawsuit they may win — Maxim Tucker (@MaxRTucker) December 9, 2016

3/ I can tell you that I am not the only UK journalist this letter has been sent to. — Maxim Tucker (@MaxRTucker) December 9, 2016

Между тем, 9 декабря Kyiv Post опубликовал итоговый материал по заявлениям Онищенко.

Алена Рощенко, УП