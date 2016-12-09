Онищенко: коррупцией от имени Порошенко занимается Кононенко

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко утверждает, что депутат от БПП Игорь Кононенко, приближенный к президенту Петра Порошенко, получает $20 с каждой тонны угля, поставляемого из оккупированного Донбасса.

Об этом он заявил изданию Kyiv Post.

Также Онищенко заявил изданию, что человек, который приходил в его офис и забирал один миллион долларов на "карманные расходы" и о котором он рассказывал ранее, также был Кононенко.

Депутат-беглец также повторил Kyiv Post свои предыдущие заявления о том, что он участвовал в подкупе депутатов Рады для Порошенко, добавив, что в этом процессе вместе с ним были задействованы Кононенко и депутаты от БПП Александр Грановский и Сергей Березенко.

"Грановский назвал эти обвинения "нонсенсом", а Березенко не ответил на запрос о комментарии", – добавили в издании.

Онищенко также рассказал, что назначение депутата от БПП Юрия Луценко генпрокурором обошлось в два миллиона долларов, которые были выплачены депутатам.

Заказчиком дискредитационной кампании против экс-премьера Арсения Яценюка, на которую он якобы потратил 30 миллионов долларов, Онищенко также назвал Кононенко.

Онищенко рассказал Kyiv Post, что имеет аудиозаписи, которые якобы доказывают попытки Порошенко подкупить депутатов, получить деньги от бизнесменов или захватить бизнес, захватить денежные потоки государственного предприятия "Укргаздобыча", а также переговоры о покупке канала "112 Украина".

Издание также перечислило все обвинения Онищенко в адрес Порошенко, которые он озвучивал ранее.

Украинская правда