The Times не намерена прекращать подготовку статьи об Онищенко

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Пятница, 9 декабря 2016, 16:58

Британский журналист Максим Такер намерен продолжать подготовку статьи для статьи The Times относительно обвинений депутата от "Воли народа" Александра Онищенко в адрес президента Петра Порошенко, несмотря на предостережения адвокатов последнего.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

По словам Такера, ранее он обратился за комментарием на эту тему в Администрацию президента и получил от нее ответ, а вслед за ним – письмо от британских адвокатов, которые предостерегали от публикации материала, пригрозив судом.

Журналист добавил, что не может опубликовать само письмо, поскольку в нем содержалось обязательство о неразглашении в соответствии с британским законодательством. Он лишь сообщил, что в письме на 2,5 страницах содержались тезисы о том, почему обвинения Онищенко, по их мнению, являются ложными, а также о том, что публикация материала может нанести репутационный ущерб Порошенко.

По словам Такера, он был очень удивлен, получив это письмо.

Также он со ссылкой на свои источники утверждает, что инициатором письма был лично Порошенко.

В то же время он добавил, что не намерен останавливать работу над статьей и сообщил, что она, скорее всего, будет опубликована в британской The Times.

При этом Такер подчеркнул, что опубликует свою статью только в том случае, если сможет доказать правдивость обвинений Онищенко.

Как известно, ранее Такер сообщил в своем твиттере, что он и ряд других журналистов получили письмо от адвокатов Порошенко с угрозами судебных исков в случае распространения заявлений Онищенко.

В свою очередь в Администрации президента "Украинской правде" не ответили прямо, существовали ли такие угрозы, заявив лишь, что Онищенко работает на Россию, а британская адвокатская компания Atkins Thomson "защищает интересы Украины". Судя по всему, именно эта компания рассылала упомянутое письмо.

УП обратилась с запросом к этим адвокатам.

Кроме того, 9 декабря газета Kyiv Post опубликовала материал о заявлениях Онищенко, в котором также содержатся обвинения в адрес депутата от БПП Игоря Кононенко. По словам Онищенко, Кононенко является посредником в коррупционных действиях Порошенко.

Украинская правда

Темы: Онищенко Порошенко СМИ
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