Опоблок не признает решение об исключении Левочкина из комитета

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Среда, 18 января 2017, 21:34

Оппозиционный блок не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в ответ на предложение исключить из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не только Надежду Савченко, но и Сергея Лёвочкина.

"В Украине продолжается кампания по давлению на оппозицию и сворачиванию демократии (…) Мы расцениваем это как попытку политиков, потерявших доверие граждан, узурпировать власть. Это дискредитация парламентской демократии и разрушение парламентаризма в Украине", - сказано в заявлении.

"Оппозиционный блок не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава. Оппозиционный блок обращается к международным партнёрам Украины дать оценку подобным действиям", - заявили в политсиле.

Украинская правда

Темы: Левочкин Оппозиционный блок Верховная Рада
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IP: 67.215.255.---spitfire19.01.2017 00:49
Опозиційний блок не визнає рішень парламентських комітетів про виключення депутатів з їх складу
пропоную членам ОППО заздалегідь скласти і оприлюднити заяву про невизнання рішень військового трибунала, який їх засудить.
власне, в воєнний час зрадників в усьому світі прийнято судити, а не дарувати їм владу.
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