Опоблок не признает решение об исключении Левочкина из комитета
Оппозиционный блок не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава.
Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в ответ на предложение исключить из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не только Надежду Савченко, но и Сергея Лёвочкина.
"В Украине продолжается кампания по давлению на оппозицию и сворачиванию демократии (…) Мы расцениваем это как попытку политиков, потерявших доверие граждан, узурпировать власть. Это дискредитация парламентской демократии и разрушение парламентаризма в Украине", - сказано в заявлении.
"Оппозиционный блок не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава. Оппозиционный блок обращается к международным партнёрам Украины дать оценку подобным действиям", - заявили в политсиле.
Украинская правда
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