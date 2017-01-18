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Опоблок не признает решение об исключении Левочкина из комитета

Среда, 18 января 2017, 20:34

Оппозиционный блок не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава.

Об этом говорится в заявлении политсилы, обнародованном в ответ на предложение исключить из комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не только Надежду Савченко, но и Сергея Лёвочкина.

"В Украине продолжается кампания по давлению на оппозицию и сворачиванию демократии (…) Мы расцениваем это как попытку политиков, потерявших доверие граждан, узурпировать власть. Это дискредитация парламентской демократии и разрушение парламентаризма в Украине", - сказано в заявлении.

"Оппозиционный блок не признаёт решений парламентских комитетов об исключении депутатов из их состава. Оппозиционный блок обращается к международным партнёрам Украины дать оценку подобным действиям", - заявили в политсиле.

Украинская правда

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Темы: ЛевочкинОппозиционный блокВерховная Рада
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