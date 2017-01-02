Тука: в следующем году Украина вернет Донбасс

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Понедельник, 2 января 2017, 10:44

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-председатель Луганской ОВГА Георгий Тука считает, что в следующем году Украина вернет Донбасс.

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс", - написал он в колонке для "Нового времени".

Тука констатировал, что на сегодняшний день Россия готова отдать Донбасс только на своих условиях.

"Однако, уверен, Украине удастся перенять инициативу и реализовать свой сценарий возвращения оккупированных территорий. Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум – к середине 2018 года", - считает замминистра.

При этом он подчеркнул, что Украине критически важно сохранить поддержку Европы и США.

По словам Туки, есть масса фактов, подтверждающих готовность Кремля "сдать" Донбасс. Он считает, что РФ не видит эти территории в своем составе.

Замминистра предлагает сравнить деятельность российских оккупантов в Крыму и на Донбассе.

"На Донбассе происходит повальное мародерство, вырезание и уничтожение предприятий. Они фактически обрекают регион на экономическое вымирание. В Крыму такого не наблюдается. Российская власть, наоборот, вынуждает крупные частные компании инвестировать в крымские бизнес-проекты и инфраструктурные объекты. И в этом принципиальная разница", - считает он.

"Я оптимист. Очень надеюсь и хочу верить в то, что у нас, наконец, наступит мир; что мы вернем и Донбасс, и Крым. При этом, на мой взгляд, нужно сконцентрироваться на следующих аспектах: борьба с внутренним популизмом, эффективная борьба с коррупцией, военное решение конфликта. Причем именно в такой последовательности", - написал Тука.

Темы: Тука Донбасс
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Комментарии — 7
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IP: 195.64.182.---Крысинда Мышавская02.01.2017 13:05
Территории - вернем. КоТерритории - вернем. Колорадов депортируем за поребрик на историческую родину - моксельские болота. А что делать (с)... Рашисты, читайте про деоккупацию Судет. Тоже будет и с вами. Ну ладно: как чехи в Эльбе немцев топили мы вас топить в Черном море не будем - мы ж все-таки люди, а не кацапы. Поедете нах фатерлянд в телячьих вагонах.лорадов депортируем за поребрик на историческую родину - моксельские болота. А что делать (с)... Рашисты, читайте про деоккупацию Судет. Тоже будет и с вами. Ну ладно: как чехи в Эльбе немцев топили мы вас топить в Черном море не будем - мы ж все-таки люди, а не кацапы. Поедете нах фатерлянд в телячьих вагонах.
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IP: 91.218.45.---qbx02.01.2017 12:58
Смит Смитович:Ну так вашими ж методами : одних переселити, других в тюрьму.
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IP: 213.184.119.---Смит Смитович02.01.2017 12:39
- ЗАПОМНИТЕ И ДЕТЯМ ПЕРЕДАЙТЕ (!) ЗЕМЛИ ВЕРНУТЬ КРЫМСКИЕ И ДОНБАССКИЕ МОЖНО, ЕСЛИ НА ТО СОГЛАСИТСЯ НАРОД ПРОЖИВАЮЩИЙ НА НИХ !! А У ВАС ТАМ ЖИВУТ так вами называемые - грёбаные СЕПАРАТИСТЫ , ТАК , ЧТО НЕ ВИДАТЬ ВАМ ЕДИНОЙ КАК СВОИХ УШЕЙ . И с такой вышиватной психологией вы ГАРАНТИРОВАНО потеряете всю щеневмерлу. )))
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IP: 193.32.14.---Парус02.01.2017 11:20
Украіна поверне окуповані частини Донецькоі та Луганськоі областей, а не Донбас. Донбас - це Донецькій вугільний басейн, суто геологічний термін і не більше того. Наприклад, частина Ростовськоі області РФ теж відноситься до терміну Донбас, бо там теж є поклади кам,яного вугілля донецького басейну. Донбас не є адміністративно-територіальною одиницею. Невже Тука не знає, що на виборах голосують мешканці Донецькоі та Луганськоі областей, а не геологічного Донбасу?!
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IP: 46.81.142.---Marina Kranich02.01.2017 11:10
Перш за все йому треба не совати свого носа у справу організації та проведення економічної блокади на Донбасі, яку готують воїни-ветерани. Тільки ворог може робити вигляд, а дурень дійсно може вірити в те, що ця акція направлена проти широких верств населення. Насправді ж вони болюче вдарить по гаманцю активних учасників контрабандних потоків. Ти зрозумів, Тука? Чи повторити?
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