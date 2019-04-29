Тука: В первую очередь РФ раздаст паспорта боевикам ОРДЛО

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Понедельник, 29 апреля 2019, 07:19

Россия будет раздавать гражданство жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в три этапа. Оккупанты уже составили списки на получение паспортов РФ.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире oboz.tv.

По его словам, процесс паспортизации уже начат, списки были составлены ориентировочно три месяца назад.

По данным Туки, в первой волне претендентов на гражданство РФ должны быть боевики, которые входят в состав первого и второго армейских корпусов "Л/ДНР". Во второй волне паспорта России дадут местным чиновникам-коллаборационистам, а уже напоследок - другим желающим.

"Надо понимать, в чем заключается подлость этого шага. Россия внесла изменения в собственное законодательство. Она действует исключительно в рамках своего суверенитета, будто не нарушает никаких международных соглашений и договоренностей. То, что это не соответствует духу Минских договоренностей - это политическая оценка, а с юридической точки зрения очень трудно привлечь к конкретной ответственности", - отметил замминистра.

Тука отметил, что Россия хочет получить дополнительную возможность открыто использовать свои вооруженные силы на Донбассе под предлогом "защиты граждан РФ".

"Действия Украины я вижу исключительно на политическом уровне, чем уже занимается украинская власть. Заявления президента, министра иностранных дел, созыва Совета безопасности ООН - фактически это единый механизм. Я хочу верить в то, что такие действия Кремля будут триггером, спусковым крючком, который запустит очередной виток санкций против РФ. Это будет наиболее адекватным ответом на такие шаги России", - резюмировал он.

Напомним:

  • 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
  • В Пенсионном фонде РФ заявили, что жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. В то же время тем жителям ОРДЛО, которые получат российские паспорта, но останутся на территориях оккупированного Донбасса, "пенсии должна платить Украина".
  • Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.
  • Совет Безопасности ООН собрался на заседание, чтобы обсудить указ президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителям ОРДЛО.
  • Его участники отметили, что "паспортный указ Путина" подрываетсуверенитет Украины.
  • В Великобритании заявили, что такие действия России - это попытка дестабилизировать Украину. Действия РФ осудили также Германия и Франция.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты работают над усилением международного давления на Россию из-за решения о выдаче паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса.

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Темы: ОРДЛО паспорт Росcия Тука
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