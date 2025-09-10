Все разделы
Туск после налета дронов РФ на Польшу заявил, что причин для паники нет

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 10 сентября 2025, 11:10
Туск после налета дронов РФ на Польшу заявил, что причин для паники нет
дональд Туск, фото: getty images

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду перед специальным заседанием правительства заявил, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако причин для паники нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24

Прямая речь Туска: "Это первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно".

Детали: Он отметил, что закрытие четырех польских аэропортов не было вызвано угрозой атаки, а было вынужденным "из-за оперативных потребностей летчиков".

Туск также сообщил, что продолжаются поиски обломков сбитых дронов, и успокоил, что подготовленные планы сработали, и, скорее всего, произошла "провокация большого масштаба".

"Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к различным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают", – сказал он.

Туск также настоял, что "нет причин для паники".

"Жизнь будет продолжаться нормально. Мы будем информировать граждан обо всех событиях. Нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы повседневную жизнь граждан", – заявил он.

Туск подчеркнул, что находится в постоянном контакте с высшим военным командованием и президентом Каролем Навроцким.

"Мы уже много часов разговариваем и оцениваем последствия этих драматических событий. Мы также оцениваем будущие потребности", – сказал он.

Премьер-министр Польши также призвал политиков, журналистов и комментаторов быть чувствительными к попыткам дезинформации со стороны России.

Что предшествовало:

