Туск после налета дронов РФ на Польшу заявил, что причин для паники нет

Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду перед специальным заседанием правительства заявил, что этой ночью впервые российские дроны были сбиты над территорией государства НАТО, однако причин для паники нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24

Прямая речь Туска: "Это первый случай, когда российские дроны были сбиты над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно".

Реклама:

Детали: Он отметил, что закрытие четырех польских аэропортов не было вызвано угрозой атаки, а было вынужденным "из-за оперативных потребностей летчиков".

Туск также сообщил, что продолжаются поиски обломков сбитых дронов, и успокоил, что подготовленные планы сработали, и, скорее всего, произошла "провокация большого масштаба".

"Ситуация серьезная. Никто не может сомневаться, что мы должны готовиться к различным сценариям. Первый экзамен сдан. Планы, подготовленные на такой случай, работают", – сказал он.

РЕКЛАМА:

Туск также настоял, что "нет причин для паники".

"Жизнь будет продолжаться нормально. Мы будем информировать граждан обо всех событиях. Нет причин вводить ограничения, которые усложняли бы повседневную жизнь граждан", – заявил он.

Туск подчеркнул, что находится в постоянном контакте с высшим военным командованием и президентом Каролем Навроцким.

"Мы уже много часов разговариваем и оцениваем последствия этих драматических событий. Мы также оцениваем будущие потребности", – сказал он.

Премьер-министр Польши также призвал политиков, журналистов и комментаторов быть чувствительными к попыткам дезинформации со стороны России.

Что предшествовало: