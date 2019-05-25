Тука: Зеленский должен предложить Марчуку вернуться в минскую группу
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что президент Владимир Зеленский должен предложить Евгению Марчуку вернуться в состав переговорной группы в Минске.
Об этом он заявил в интервью "Громадскому".
"Считаю очередной ошибкой новоизбранного президента то, что он так поспешно отстранил от ведения Минских переговоров таких специалистов, как Ирина Геращенко, Евгений Марчук ... С моей точки зрения, так обезглавить Минскую группу - это очень неосторожный шаг", - сказал он.
По мнению заместителя министра, сейчас нет других подходящих кандидатов для переговоров в Минске.
"Мне такие люди неизвестны ... Там огромная куча конкретных неполитических вопросов, и после того, как из группы ушел Евгений Марчук, я не вижу, кто из новой команды будет заниматься этим вопросом. Я бы просто набрался наглости и посоветовал Владимиру Зеленскому встретиться с Евгением Кирилловичем и предложить ему вернуться в состав этой группы", - отметил Тука.
Напомним:
- 24 мая президент Владимир Зеленский провел первую встречу с представителями украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске. Его проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике.
- 19 мая Марчук сообщил о прекращении своей деятельности в Минском процессе.
- Ирина Геращенко 16 мая сообщила, что написала заявление об увольнении с должностей уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, представителя Украины в гуманитарной подгруппе.