Тука: Зеленский должен предложить Марчуку вернуться в минскую группу

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что президент Владимир Зеленский должен предложить Евгению Марчуку вернуться в состав переговорной группы в Минске.

Об этом он заявил в интервью "Громадскому".

"Считаю очередной ошибкой новоизбранного президента то, что он так поспешно отстранил от ведения Минских переговоров таких специалистов, как Ирина Геращенко, Евгений Марчук ... С моей точки зрения, так обезглавить Минскую группу - это очень неосторожный шаг", - сказал он.

По мнению заместителя министра, сейчас нет других подходящих кандидатов для переговоров в Минске.

"Мне такие люди неизвестны ... Там огромная куча конкретных неполитических вопросов, и после того, как из группы ушел Евгений Марчук, я не вижу, кто из новой команды будет заниматься этим вопросом. Я бы просто набрался наглости и посоветовал Владимиру Зеленскому встретиться с Евгением Кирилловичем и предложить ему вернуться в состав этой группы", - отметил Тука.

Напомним: