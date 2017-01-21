В Кремле заявили, что "Минск" должны выполнять только Киев и "парни на Донбассе"

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Суббота, 21 января 2017, 11:33

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.

Об этом Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС, пишет ТАСС

"...Мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией", - заявил пресс-секретарь Путина. 

Песков добавил, что "минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".

Как известно, ранее пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле считают некорректными утверждения о том, что Россия удерживает и спонсирует боевиков на Донбассе, которые воюют с армией Украины.

В феврале 2015 года в Минске после переговоров в "нормандском формате" был подписан документ "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей".  Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы. Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии также приняли декларацию о поддержке комплекса мер по выполнению "Минских соглашений".

Больше о договоренностях, достигнутых в Минске, читайте в материале "Итоги минской ночи - опасности соглашения для Украины".

Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения
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Комментарии — 4
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IP: 91.200.113.---Mawron_ua21.01.2017 13:26
Зрадофілам.
Ні президент, ні ВР, ні уряд не підписували домовленності, а значить Україна незобовязана їх виконувати. Проте це поки єдина можливість накласти на РФ серйозних санкцій за їх недотримання і можливість для України зібратись з силами.
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IP: 91.210.31.---Andriy Satsik21.01.2017 12:58
Кучма, Горбулін, Марчук, Медведчук, мені здається, що ці хлопці засиділись на політичному олімпі.
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IP: 220.239.120.---zmaylo21.01.2017 12:57
Василь Таранович:
Нехай краще британський ВВС запитає у нашого гаранта Петрика Сліпотрастівського нахрена він підписав якісь Мінські цидулки,навіть не спитавшись у народу України(нардепів)та ще й довірив куму плюгавого карлика Медведчуку і грабіжнику Кучмі представляти нашу державу на цих посиденьках. От і маємо що маємо.
Кажуть що горбатого лиш могила виправить. Вже майже 400 років Москва їздить на горбі України, а вони ще досі вірять у якісь братні відносини. Вже пора записати на лобі що ніяких договорів з Москвою не може бути. То є, бе сумніву, брехлива нація а гномик нею управляє.
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович21.01.2017 12:07
Нехай краще британський ВВС запитає у нашого гаранта Петрика Сліпотрастівського нахрена він підписав якісь Мінські цидулки,навіть не спитавшись у народу України(нардепів)та ще й довірив куму плюгавого карлика Медведчуку і грабіжнику Кучмі представляти нашу державу на цих посиденьках. От і маємо що маємо.
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