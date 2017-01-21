В Кремле заявили, что "Минск" должны выполнять только Киев и "парни на Донбассе"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.
Об этом Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС, пишет ТАСС.
"...Мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией", - заявил пресс-секретарь Путина.
Песков добавил, что "минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".
Как известно, ранее пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле считают некорректными утверждения о том, что Россия удерживает и спонсирует боевиков на Донбассе, которые воюют с армией Украины.
В феврале 2015 года в Минске после переговоров в "нормандском формате" был подписан документ "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей". Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы. Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии также приняли декларацию о поддержке комплекса мер по выполнению "Минских соглашений".
Больше о договоренностях, достигнутых в Минске, читайте в материале "Итоги минской ночи - опасности соглашения для Украины".
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Ні президент, ні ВР, ні уряд не підписували домовленності, а значить Україна незобовязана їх виконувати. Проте це поки єдина можливість накласти на РФ серйозних санкцій за їх недотримання і можливість для України зібратись з силами.
Нехай краще британський ВВС запитає у нашого гаранта Петрика Сліпотрастівського нахрена він підписав якісь Мінські цидулки,навіть не спитавшись у народу України(нардепів)та ще й довірив куму плюгавого карлика Медведчуку і грабіжнику Кучмі представляти нашу державу на цих посиденьках. От і маємо що маємо.