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В Кремле заявили, что "Минск" должны выполнять только Киев и "парни на Донбассе"

Суббота, 21 января 2017, 10:33
В Кремле заявили, что Минск должны выполнять только Киев и парни на Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минские соглашения от 12 февраля 2015 года должны быть реализованы Киевом и Донбассом, а Россия выступает гарантом этого процесса и не является стороной конфликта.

Об этом Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС, пишет ТАСС

"...Мы не является страной, которая должна имплементировать минские соглашения. Мы - страна, которая должна гарантировать реализацию минских соглашений вместе с Францией и Германией", - заявил пресс-секретарь Путина. 

Песков добавил, что "минские соглашения должны быть выполнены Киевом и парнями в Донбассе".

Вместе с тем в интервью российской программе "Вести в субботу" Песков заявил, что действия бывшей администрации Белого дома по украинской проблеме были "позицией абсолютной слепоты" и отметил, что пока нет понимания, будет ли эта "неконструктивная позиция" трансформироваться при новом президенте США.

Как сообщает Интерфакс, по словам Пескова, "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев" (имея в виду визит вице-президента США Джо Байдена).

"Карета скоро превратится в тыкву. И скоро пробьет полночь. Они поспешили в Киев, чтобы "застолбить" свою позицию абсолютной слепоты по периметру и концентрации на Киеве всякого спонсорства, провокаций на границе со стороны вооруженных сил Украины и так далее", - заявил Песков.

Он добавил: "Такая позиция неконструктивна. В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро".

Как известно, ранее пресс-секретарь Путина заявил, что в Кремле считают некорректными утверждения о том, что Россия удерживает и спонсирует боевиков на Донбассе, которые воюют с армией Украины.

В феврале 2015 года в Минске после переговоров в "нормандском формате" был подписан документ "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей".  Документ подписали участники Трехсторонней Контактной группы. Президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии также приняли декларацию о поддержке комплекса мер по выполнению "Минских соглашений".

Больше о договоренностях, достигнутых в Минске, читайте в материале "Итоги минской ночи - опасности соглашения для Украины".

Темы: ДонбассРосcияМинские соглашения
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