Нардеп, на которого готовили покушение - Антон Геращенко
Государственным деятелем, покушение на которого предотвратила СБУ, является народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.
Об этом написал на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк.
"Сегодня можно сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко", - сообщил он.
"Заказчики убийства российские спецслужбы. Главные мотивы покушения - деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая публичная антироссийская деятельность Антона", - добавил Шкиряк.
Он также отметил, что почерк заказчиков схож с планированием и осуществлением теракта с убийством одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, который погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля прошлого года.
Как сообщалось, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб.
Исполнители покушения задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья народного депутата. По факту начато уголовное производство.
Украинская правда
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