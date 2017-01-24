СБУ проверяет на "антигосударственность" слова Пинчука

1248 просмотров
0
Вторник, 24 января 2017, 15:03

Служба безопасности Украины проверяет высказывания олигарха Виктора Пинчука.

Это следует из ответа главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша, который он опубликовал в Facebook во вторник.

"Относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза", – говорится в частности в документе.

 



Отмечается, что это происходит в рамках расследования уголовного производства по статьям "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Создание террористической группы или террористической организации", и "Финансирование терроризма".



  "Украинская правда" обратилась за разъяснениями к СБУ.

Как известно, перед новым годом в статье для The Wall Street Journal Пинчук предложил властям и гражданам Украины согласиться на ряд "болезненных компромиссов" ради завершения конфликта с РФ.

Эти предложения вызвали возмущение общественности. В знак протеста политиков призвали бойкотировать "Украинский завтрак" Пинчука в рамках форума в Давосе.

Украинская правда

Темы: СБУ Пинчук
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пограничники поймали боевика, захватывавшего СБУ в Донецке 24 января 2017, 14:25
В Луцке задержали одного из начальников местной СБУ 24 января 2017, 10:41
В Кривом Роге СБУ изъяла посылку с боеприпасами и оружием 24 января 2017, 05:52
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
СБУ проверяет на "антигосударственность" слова Пинчука
Минобороны: РФ спрятала от инспекции артиллерию возле Украины
Порошенко пригрозил России ответными кибератаками
Штаб АТО: Обстрел Красногоровки – один из масштабнейших за месяцы
Все новости
Лайфхак

Обещания себе и 7 советов, как их соблюсти

I/am/from

Надя Пожарская рассказывает о детстве в США, Китае и Великобритании