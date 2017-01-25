В Украине будет план Гройсмана

Кабинет министров работает над разработкой плана развития страны на четыре года.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Он отметил, что этот план будет содержать конкретные шаги действий каждого министерства на 4 года: 2017 – 2020 годы.

"Я бы хотел, чтобы это был не то чтобы план действий нашего правительства, план Гройсмана, а план действий", - сказал премьер.

"Это не какой-то очередной документ, который утвердят и бросят на обочине. Это реальный документ в котором четко будет определено, что должно сделать каждое министерство, чтобы обеспечить экономический рост и социальную справедливость", - заявил премьер.

Он отметил, что такая идея обсуждалась во вторник на круглом столе с экспертами, посвященном вопросам экономического блока Среднесрочного плана приоритетных действий Правительства до 2020 года.