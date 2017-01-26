НАБУ задержало 10 человек, связанных с делом Мартыненко — источники

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Четверг, 26 января 2017, 18:59

Национальное антикоррупционное бюро задержало в общей сложности 10 человек, которые связаны с делом экс-нардепа Николая Мартыненко.

По информации собеседников УП, кроме и.о. председателя ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, задержали двух его заместителей, а также бывших руководителей "Укргаздобычи" Александра Сомова и Вадима Шленчака.

Кроме того, был задержан начальник отдела продаж и маркетинга ОГХК Алексей Мороховец, экс-заместитель коммерческого директора ОГХК Юрий Перцев, экс-замы руководителя "Укргаздобычи" Александр Сомов и Вадим Шленчак, начальник Харьковгаздобычи (входит в состав "Укргаздобычи") Елена Ченцова.

Во время обыска правоохранители изъяли только сервера отдела сбыта ОГХК.

В то же время пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира в комментарии УП заявила, что может подтвердить лишь задержание трех подозреваемых, информации по фамилиям у нее нет.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер также является руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, у которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и она связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с Журило с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

Украинская правда

Темы: НАБУ Мартыненко
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