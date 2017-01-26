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НАБУ затримало 10 осіб, які пов'язані зі справою Мартиненка – джерела

Четвер, 26 січня 2017, 17:59

Національне антикорупційне бюро затримало в цілому 10 осіб, які пов'язані зі справою екс-нардепа Миколи Мартиненка.

За інформацією співрозмовників УП, крім в.о. голови ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила, затримали двох його заступників, а також колишніх керівників "Укргазвидобування" Олександра Сомова і Вадима Шленчака.

Крім того був затриманий начальник відділу продажів і маркетингу ОГХК Олексій Мороховець, екс-заступник комерційного директора ОГХК Юрій Перцев, екс-заступники керівника "Укргазвидобування" Олександр Сомов і Вадим Шленчак, начальник "Харківгазвидобування" (входить до складу ДК "Укргазвидобування") Олена Ченцова.

Під час обшуку правоохоронці вилучили лише сервери відділу збуту ОГХК.

У той же час прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра в коментарі УП заявила, що може підтвердити лише затримання трьох підозрюваних, інформації щодо прізвищ у неї немає.

Раніше ЗМІ повідомляли, що за ОГХК стоїть екс-нардеп Микола Мартиненко, а Журило був призначений на посаду за його протекцією. Сам Журило це спростовував.

У листопаді 2015 року нардеп Сергій Лещенко звинуватив ОГХК в невигідності продажу продукції австрійській компанії Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

За його словами, директор і акціонер Bollwerk Вольфганг Айбергер є також керівником компанії Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, через яку Східний ГЗК закуповував урановий концентрат в Казахстані. Лещенко стверджує, що Bollwerk є "прокладкою" і пов'язана з Мартиненком.

Останній заперечував це, визнаючи лише, що знайомий з Журилом з 2006 або 2007 року, коли той був заступником директора Східного ГЗК.

Українська правда

Теми: НАБУМартиненко
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