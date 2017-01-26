Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ задержало 10 человек, связанных с делом Мартыненко — источники

Четверг, 26 января 2017, 17:59

Национальное антикоррупционное бюро задержало в общей сложности 10 человек, которые связаны с делом экс-нардепа Николая Мартыненко.

По информации собеседников УП, кроме и.о. председателя ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило, задержали двух его заместителей, а также бывших руководителей "Укргаздобычи" Александра Сомова и Вадима Шленчака.

Кроме того, был задержан начальник отдела продаж и маркетинга ОГХК Алексей Мороховец, экс-заместитель коммерческого директора ОГХК Юрий Перцев, экс-замы руководителя "Укргаздобычи" Александр Сомов и Вадим Шленчак, начальник Харьковгаздобычи (входит в состав "Укргаздобычи") Елена Ченцова.

Во время обыска правоохранители изъяли только сервера отдела сбыта ОГХК.

В то же время пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифира в комментарии УП заявила, что может подтвердить лишь задержание трех подозреваемых, информации по фамилиям у нее нет.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер также является руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, у которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и она связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с Журило с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

Украинская правда

Темы: НАБУМартыненко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
Все новости...
Реклама: